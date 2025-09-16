İsviçre Konfederasyonu Başkanı: Filistin Devleti'ni tanımak sürecin başlangıcı değil sonu olacak
İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter, Filistin Devleti'ni tanımanın ülkesi için bir sürecin başlangıcı değil sonu olacağını belirterek, İsviçre'nin bu adımı atması için ön koşulların yerine gelmesi gerektiğini söyledi.
Zagreb
Keller-Sutter, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.
- Portekiz, Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik gelecek hafta adım atacak
- Kanada Başbakanı, Filistin Devleti'ni tanıma niyetini yineledi
- Japonya'da 206 milletvekili, hükümetten Filistin Devleti'ni tanımasını talep etti
- Lüksemburg, BM Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlanıyor
İsviçre'nin Filistin Devleti'ni tanıyıp tanımayacağını değerlendiren Keller-Sutter, "İsviçre iki devletli çözümü destekliyor. Bizim için Filistin Devleti'ni tanımak sürecin başlangıcı değil, sonu olacaktır. İsviçre'nin Filistin'i tanıması için gereken ön koşulların yerine gelmesi gerekir." dedi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Keller-Sutter, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnameyle ABD'nin bazı ülkelere yönelik karşılıklılık esasına dayanan gümrük vergisi oranlarında değişikliğe gittiği ve bu kapsamda İsviçre'ye yüzde 39 tarife getirildiğini anımsatarak, ülke ihracatının olumsuz etkilendiğini ve çözüm için ABD yönetimiyle iletişim halinde olduklarını kaydetti.
Milanovic de Karin Keller-Sutter ile birçok konuyu ele aldıklarını belirterek, Hırvatistan'ın Filistin Devleti'ni tanıma yönündeki tutumuna ilişkin, "Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olma hakkı var ve Hırvatistan da bunu tanımalı. Ancak Filistin Devleti'ni tanımak için mecliste çoğunluğun oy kullanması gerekir." ifadesini kullandı.
İsrail'in ilk günden beri Gazze'de savaş suçu işlediğini vurgulayan Milanovic, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in İsrail'in Gazze'yi işgalinden dolayı uluslararası tüm spor müsabakalarından men edilmesi talebine destek vermediğini söyledi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.