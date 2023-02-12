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Kültür

İsveçli müzisyen Yngwie Malmsteen, hayranlarını depremzedeler için yardıma çağırdı

Ömer Faruk Yıldız   | 12.02.2023
İsveçli müzisyen Yngwie Malmsteen, hayranlarını depremzedeler için yardıma çağırdı

İstanbul

Elektrogitar virtüözü Yngwie Malmsteen, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım çağrısında bulundu.

İsveçli müzisyen, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Twitter, Instagram, Facebook hesaplarında Türkiye ve Suriye halkına başsağlığı dileyen ilk ünlüler arasında yer aldı.

Depremzedelere yönelik uluslararası yardım çağrılarına kayıtsız kalmayan gitarist, sonraki günlerde de Türk Kızılay, Ahbap Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gibi kuruluşların bağış kampanyalarını sosyal medya sayfalarına taşıdı.

April Malmsteen, Türk Başkonsolosluğunu ziyaret etti

Müzisyenin Türk eşi April (Ebru) Malmsteen da Twitter hesabında deprem sonrasında Türkiye'de gerçekleştirilen arama ve kurtarma faaliyetlerine dair görüntüler paylaştı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nda depremzedeler için düzenlenen yardım toplama çalışmalarına katılan April Malmsteen, ziyaretine dair görüntüleri de paylaşarak ABD'deki takipçilerine yardımda bulunma çağrısı yaptı.

Müzik kariyerine 1984'te başlayan ve 20 stüdyo albümüne imza atan Yngwie Malmsteen, Times dergisinin 2009'da yayımladığı "Tüm zamanların en iyi 11 elektrogitaristi" listesinde 9'uncu sırada yer aldı.

Türk halkına sevgisini her fırsatta ifade eden ünlü gitarist, 2001 ve 2003'te İstanbul ve Ankara'da konserler verdi.

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