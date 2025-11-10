Dolar
İstanbul Valisi Davut Gül, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün Odası'nı ziyaret ediyor.
Kültür

İstanbul’da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul’da bu hafta sergilerden konserlere, tiyatro oyunlarından festivallere birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

Asya Setinay Karagül  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
İstanbul’da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul

13. Boğaziçi Film Festivali'nde pek çok önemli yapım, sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Atlas 1984 Sineması, AKM Yeşilçam Sineması ve Cinema Pink’te gerçekleşecek gösterimlerde "Palestine 36", "The Voice of Hind Rajab", "All That's Left of You", "Bağ Bozumu", "With Hasan in Gaza", "Yalla Parkour", "Bir Adam Yaratmak", "Gölün Şarkısı", "Gündüz ve Gece", "Güneşin Altında Yeni Bir Şey Yok", "Kanto", "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi", "Parçalı Yıllar", "Rayların Ötesinde" ve Tavşan İmparatorluğu" filmleri izlenebilecek.

Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 12-13 Kasım’da "Kuğu Gölü" balesi ve 15 Kasım’da "Gılgameş" operası sanatseverlerle buluşacak. "Hazine Masal Küçük Adımlar Hazinenin İzinde" 9 Kasım'da, "Troya" dans gösterisi ise 16 Kasım'da izlenebilecek. Sırp yazar Duşan Kovaçevic’in yazdığı “Profesyonel" oyunu, 15-16 Kasım'da AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, bugün ve 16 Kasım'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde "Merhaba Çocuk" ve 12-15 Kasım'da "Fosforlu Cevriye", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde "Ben Medea Değilim", 16 Kasım'da "Masal", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde 12-15 Kasım'da "Gök Kubbe", 16 Kasım'da "Sevdalı Bulut", Müze Gazhane Meydan Sahne'de 12-15 Kasım'da "Sivrisinekler", Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde 12-15 Kasım'da "Bir Ziyaret", 16 Kasım'da "Benim Küçük Yıldızım", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde 12-15 Kasım'da "Maviydi Bisikletim", Ümraniye Sahnesi’nde "Yaftalı Tabut", 16 Kasım'da Fındıkkıran oyunlarını sahneleyecek.

29. İstanbul Tiyatro Festivali'nde bu hafta 13-15 Kasım’da İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’nda (İMÇ) “Açık Mülk”; 15 Kasım’da Beyoğlu Spor Kulübü, Beyoğlu Sineması ve Metrohan’da “İstanbul Mon Amour: Pera’nın Karanlık Odası” ve Alan Kadıköy’de “Oyun İçinde Oyun” izlenebilecek.

Konserler

AKM'de 12 Kasım’da Atatürk Haftası ve Zeybekler Konseri, 13 Kasım’da “Ozanların Sesi: Edip Akbayram”, 16 Kasım’da “Ahmet Abimin Şarkıları Anılar, İzler ve Hasret” konserleri gerçekleştirilecek. Mete Taşın 15 Kasım’da "Anadolu’nun Senfonisi", İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu da 15-16 Kasım’da “Atatürk’e Minnet” konserinde sahne alacak.

İstanbul Bienali işbirliğiyle bugün Salon İKSV’de Julianna Barwick ile Mary Lattimore konseri gerçekleştirilecek.

Harbiye Cemil Kopuzlu Açıkhava Sahnesi’nde yarın Sibel Can, 12 Kasım’da Cem Adrian, 13 Kasım’da Özcan Deniz konserleri düzenlenecek.

Zorlu PSM, yarın Batu Şallıel’in caz konserine ve 14-15 Kasım'da da MIX Festival’e ev sahipliği yapacak.

Oscar Ödüllü Glen Hansard, yarın Turkcell Platinium Sahnesi’nde ilk Türkiye konserini düzenleyecek.

Duman JollyJoker Arena’da, Gripin ise IF Performance Hall Beşiktaş’ta 15 Kasım’da müzikseverlerle buluşacak.

Sergiler

"Karanlık Dünya" sergisi, 14 Aralık’a kadar Salt Galata’da ziyaret edilebilecek. Salt Beyoğlu ise 1 Mart 2026’ya kadar "90’lardan Beri Halıdayız" sergisine ev sahipliği yapacak.

Mehmet Aslan ve Muhammed Muheisen'in "Hikayenin Geri Kalanı" fotoğraf sergisi, 15 Kasım'a kadar Rami Kütüphanesi’nde gezilebilecek.

Ressam Gülseren Südor'un "Timeless & Spaceless" sergisi, 29 Kasım’a kadar Galeri Diani’de ziyaret edilebilecek.

Pera Müzesi’ndeki "Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu’ndan Yapıtlar" sergisi, 18 Ocak 2026’ya kadar ziyarete açık olacak.

Yalçın Gökçebağ, Gözde Atlas, Mümin Candaş ve Günsu Saraçoğlu’nun eserlerine yer verilen "IV", Evrim Sanat Galerisi’nde 19 Kasım'a kadar devam edecek.

Ara tatilde AKM’de çocuklar ve aileleri için çeşitli atölyeler düzenlenecek. "Türk Telekom Çocuk Atölyesi-Yapay Zeka Nedir? Robot Zeki ile Öğreniyorum" etkinliği 9-16 Kasım'da, "Çizimden Heykele: Karakterimi Canlandırıyorum" ve "Beceri Atölyesi: Renkli Kuşun Hikayeleri" 13 Kasım’da düzenlenecek.

