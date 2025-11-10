Dolar
42.23
Euro
48.83
Altın
4,082.57
ETH/USDT
3,617.80
BTC/USDT
106,270.00
BIST 100
10,860.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Necip Fazıl Kısakürek’in “Bir Adam Yaratmak” eseri sinemaseverlerle buluştu

Şair ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek’in beyaz perdeye uyarlanan “Bir Adam Yaratmak” filminin prömiyeri, 13. Boğaziçi Film Festivali’nde gerçekleştirildi.

Asya Setinay Karagül  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
Necip Fazıl Kısakürek’in “Bir Adam Yaratmak” eseri sinemaseverlerle buluştu Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

İlk kez 1937-1938'de Muhsin Ertuğrul tarafından tiyatro sahnesinde canlandırılan eser, 87 yıl sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Murat Çeri tarafından sinemaya kazandırıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yapımcılığını Filimetre Medya Yapım’ın üstlendiği filmde Engin Altan Düzyatan, Deniz Barut, İsmail Hakkı, Hakan Meriçler, Murat Serezli, Gülper Özdemir, Caner Topçu, Altan Erkekli ve Serpil Tamur rol aldı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın da izleyicilerin arasında yer aldığı filmin gösteriminin ardından yönetmen ve oyuncular söyleşi yaptı.

"Bu kadar profesyonel oyuncularla çalışmasaydık böyle bir eser çıkaramazdık"

Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenen Murat Çeri, büyük edebiyatçıların bütün eserlerinin filminin çekilmesi gerektiğini belirterek, "Ben kendime bu eseri seçmiştim. Hayalini kurduk. Sinemayı ortaya çıkartan 10 madde vardır. Bunlardan biri yönetmen, biri oyunculardır. Bu kadar profesyonel oyuncularla çalışmasaydık böyle bir eser çıkaramazdık. Diğer taraftan da Türk edebiyatı zengin. Necip Fazıl da bunlardan bir tanesi." dedi.

Her kitlenin kabul edemeyeceği bir eser olduğunun altını çizen Çeri, "Biz, bazı dokunuşlarla bunu zenginleştirmeyi amaçladık." ifadelerini kullandı.

Murat Çeri, üç perdeden oluşan tiyatro metnini sinemaya uyarlarken sembolik değerlere önem verdiklerini dile getirdi.

Necip Fazıl Kısakürek'in merhum oğlu Mehmed Kısakürek ve torunu Şeyma Kısakürek ile istişareli şekilde uyarlama yapmaya çalıştıklarını anlatan Çeri, Şeyma Kısakürek'in senaryo danışmanı olduğunu söyledi.

"Yıllarca izlenebilecek bir film oldu"

Murat Çeri, uyarlama eserlerde dilde sadeleşme konusunda da değinerek, “Shakespeare'in eserleri uyarlandığında 'Bu kelimeler güncel değil kullanmayalım.' denilmiyorsa bizim lisanımıza da saygı göstermek lazım.” diye konuştu.

Çekimler sırasında çok titiz davrandıklarını dile getiren Çeri, bazı sahnelerin 18 kez tekrarlandığını söyledi. "Üçlü ayna planında 9 tekrar aldık. Artık sinirler gerildi, yorgunluk, bitkinlik başladı. Oyuncu kendini zorladığı zaman potansiyel çıkıyor. Gerçek Engin Altan, bu filmde izleyeceğiniz Engin Altan." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni projesine ilişkin de bilgi veren Çeri, şunları söyledi:

"Uygulayıcı yapımcım benim daha hızlı ve seyredilebilir şeyler çekmemi istiyor. Bundan sonraki işimiz 'Yarın Görüşmek Üzere' diye bir aşk hikayesi. Yahudi bir genç kızla Türk bir gencinin hikayesi ama ne yaparsak yapalım, ne söylersek söyleyelim, bizce söyleyeceğimiz için orada da uzun tiratlarla karşılaşabilirsiniz."

Oyuncu Serpil Tamur da filmi ilk kez izlediğini, senaryoyu okuduğunda rolünü çok beğendiğini ve severek oynadığını belirterek, “Biz, bu eseri kazandık. Yıllarca izlenebilecek bir film oldu. Beni çok etkiledi." dedi.

Tamur, 62 yıldır tiyatro yaptığının altını çizerek, “Buradaki seyircilerin pek çoğunun anneannesi yaşındayım. Bu, çok güzel bir duygu. Bunu hala devam ettirebilmek çok güzel. Oyunculuk, ölünceye kadar devam etmeli." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sarıyer'de oyuncak silahla televizyon binasına giren zanlı yakalandı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı
Kocaeli'de karaya oturan gemideki yükün tahliyesine başlandı
Hatay ve Kilis'te bir günde 44 bin 50 fidan toprakla buluşturulacak
Bursa'da 3 milyon 250 bin fidan toprakla buluşacak

Benzer haberler

Necip Fazıl Kısakürek’in “Bir Adam Yaratmak” eseri sinemaseverlerle buluştu

Necip Fazıl Kısakürek’in “Bir Adam Yaratmak” eseri sinemaseverlerle buluştu

İstanbul’da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Filistinli oyuncu Saleh Bakri, 13. Boğaziçi Film Festivali'nde masterclass verdi

13. Boğaziçi Film Festivali'ne "Palestine 36" filminin ekibi konuk oldu

13. Boğaziçi Film Festivali'ne "Palestine 36" filminin ekibi konuk oldu
13. Boğaziçi Film Festivali "Palestine 36" filminin gösterimiyle başladı

13. Boğaziçi Film Festivali "Palestine 36" filminin gösterimiyle başladı
Filistin filmleri "13. Boğaziçi Film Festivali"nde izleyiciyle buluşacak

Filistin filmleri "13. Boğaziçi Film Festivali"nde izleyiciyle buluşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet