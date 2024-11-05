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Kültür

İrlandalı post-punk grubu Fontaines D.C. İstanbul'da konser verecek

İrlandalı post-punk grubu Fontaines D.C, 29 Haziran 2025'te KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak.

Hilal Uştuk  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
İrlandalı post-punk grubu Fontaines D.C. İstanbul'da konser verecek

İstanbul

Vokalde Grian Chatten, basta Conor Deegan III, davulda Tom Coll, gitarda Conor Curley ve Carlos O'Connell'dan oluşan grup, Epifoni ve Uru organizasyonuyla konser verecek.

10 yıl önce Dublin'de kurulan topluluk, 2022'de çıkardığı "Skinty Fia" albümüyle dünya çapında başarı kazandı. Bu yıl yayınlanan "Romance" albümüyle de başarısını perçinledi.

"En iyi uluslararası grup" kategorisinde Brit ödülüne değer görülen grup, kendi müzikal kültürlerini, İrlanda kültürü ve tarihiyle birleştirerek özgün bir ses ortaya koyuyor.

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