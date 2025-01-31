İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Türk hayranlarına videolu mesaj gönderdi
İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Live 2025 turnesi kapsamında İstanbul'da vereceği konsere ilişkin Türk hayranlarına videolu mesaj gönderdi.
İstanbul
Ünlü sanatçı, 7 Ekim'de DBL Entertainment organizasyonuyla Festival Park Yenikapı'da müzikseverlerle buluşacak.
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Video mesajında, İstanbul'da vereceği konsere işaret eden Williams, şunları kaydetti:
"İstanbul... Ben Robbie Williams. Tahmin edin bakalım. 7 Ekim 2025'te Festival Park Yenikapı'da büyük bir gösteri için size geliyorum. Destansı olacak. Tüm hit parçalar, eğlence ve birçok aşk. O halde o günü işaretleyin, biletlerinizi alın ve unutulmaz bir gece olsun. Orada görüşmek üzere, İstanbul. Sabırsızlanıyorum."
"Angels", "Feel" ve "Let Me Entertain You" adlı şarkıların da arasında olduğu hit parçalarıyla müzik dünyasında başarı yakalayan Williams'ın İstanbul konserinin ilk dönem avantajlı biletleri 20 Ocak'ta satışa sunulmuştu.
Akademi Organizasyon'un katkı sunduğu konserin ikinci dönem biletleri Biletix, Passo, Biletinial ve Bubilet'ten alınabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.