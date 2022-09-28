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Kültür

İngiliz Kraliyet ailesi üyesi, Türk tasarımcı Zeynep Kartal'ın defilesinde yürüdü

İngiliz Kraliyet ailesi üyelerinden manken Lady Amelia Windsor, Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal'ın defilesinde "marka yüzü" olarak yer aldı ve böylelikle ilk kez bir Kraliyet ailesi üyesi, bir Türk tasarımcının defilesinde podyuma çıktı.

Zuhal Demirci   | 28.09.2022
İngiliz Kraliyet ailesi üyesi, Türk tasarımcı Zeynep Kartal'ın defilesinde yürüdü

İngiltere

İngiltere'de yaşayan moda tasarımcısı Kartal, 2023 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu için uluslararası "Li&Fung" firmasıyla yaptığı iş birliği kapsamında, "Noblesse Oblige-Asalet Kuralı" temalı sürdürülebilir koleksiyonla modaseverlerin karşısına çıktı.

Başkent Londra'daki White City Place'ta modaseverlerin beğenisine sunulan defilede, Kraliçe 2. Elizabeth'in kuzeni Kent Dükü Prens Edward'ın torunu, Galler Prensi William ve Sussex Dükü Prens Harry'nin kuzeni Lady Amelia Windsor da yer aldı.

Kraliyet ailesi üyesi manken Amelia Windsor, sürdürülebilirlik üzerine çalışmalarıyla da tanınıyor.

Windsor'ın, Türk moda tasarımcısı Kartal'ın "sürdürülebilir moda" projesine destek vermesiyle, ilk defa İngiliz Kraliyet ailesi üyelerinden biri, Türk modacının defilesinde podyumda yürümüş oldu.

 Türk tasarımcı Kartal, kumaşlarla sürdürülebilir bir geleceği vurguladı

Moda tasarımcısı Kartal, defilesinde uzun yıllar titizlikle sakladığı eski koleksiyonlarından kalan kumaşları yeniden kullanıma uygun hale getirerek "ikinci şans" tanıdı.

Defiledeki koleksiyonuyla, yeni kaynak tüketimini minimize eden Kartal, en önemli etnografik ve historik göstergelerden biri olan kumaşlarla "sürdürülebilir bir geleceği" vurguladı.

15 yıllık kumaşların etik boyama metoduyla yeniden tasarlandığı koleksiyon, geçmişin ve geleceğin sentezini bir arada sundu.

Koleksiyonun renk kodları arasında yanık portakal, fıstık yeşili ve sorbe sarısı ön plana çıkıyor. Kurdele detaylarıyla zenginleşen volanları yerlere kadar dalga dalga inen elbiseler, sezonun ihtişamlı yansımasına işaret etti.

"Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunacağımız için mutluyuz, gururluyuz"

Geçmişten bugüne İngiliz Kraliyet ailesi onuruna düzenlenen, davetlilerin birbirinden farklı şapka ve kıyafetleriyle öne çıktığı "The Royal Ascot" adlı at yarışlarının ilk Türk Moda Başkanı da olan Kartal, defile öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kartal, defileyi öne çıkaran önemli detaylara değinerek, şunları söyledi:

"Sürdürülebilir özelliği taşıyan bir Türk markasıyla, ilk kez Kraliyet ailesinden Prens William ve Harry'nin kuzeni olan Amelia Windsor beraber çalışıyor. Biz de bu açıdan çok mutluyuz çünkü bu aynı zamanda Türkiye'nin PR'ına, tanıtımına katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz. Mutluyuz, gururluyuz."

Tasarımcı Zeynep Kartal, defilede yer alan koleksiyonun 70 önemli parçadan oluştuğunu da dile getirdi.

"Bütün Avrupa'nın, İngiltere'nin Royal Ascot'a gidebileceği gibi giyinmesini istedik"

Londra merkezli tedarik şirketi Li&Fung'un İngiltere ve Avrupa Müdürü Destan Bezmen de defilede kumaş ve aksesuar numunelerini tamamıyla sürdürülebilir özellikte hazırladıklarını, toplu üretimi ise solar panelleri olan yeşil fabrikalarda yine sürdürülebilir şekilde yapacaklarını kaydetti.

Bezmen, "Zeynep Hanım'ın tasarladığı ve yaptığı markada Amelia Windsor da marka yüzü olduğu, destek verdiği için de çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Destan Bezmen, moda tasarımcısı Kartal'ın, Royal Ascot'la çalışmasının önemine işaret ederek "Biz, bütün Avrupa'nın, İngiltere'nin Royal Ascot'a gidebileceği gibi giyinmesini istedik. Oradan yola çıkarak, böyle güzel bir koleksiyon hazırladık." dedi.

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