Kültür

İkinci Karabağ Savaşı'nı anlatan kitap Kazakistan'da yayımlandı

Azerbaycan'ın 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı'nı anlatan "Vatan Muharebesi Tarihi. Şahsiyet Faktörü (27 Eylül-10 Kasım 2020)" adlı eser Kazakça basıldı.

Meiramgul Kussainova  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
İkinci Karabağ Savaşı'nı anlatan kitap Kazakistan'da yayımlandı

Astana

Türk Akademisinden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü arifesinde Kazak okurlara sunulan eserde, 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı'nın kronolojisi belgelerle anlatılıyor.

Eser, Azerbaycan halkının haklı mücadelesinin yanı sıra Birinci Karabağ Savaşı'ndaki yenilginin nedenlerini, Azerbaycan'ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in iktidara gelişinden sonra Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmanın çözüm sürecini, ulusal ordunun oluşturulmasını, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zafer stratejisini kapsamlı şekilde ele alıyor.

Kazakça yayımlanan kitabın önsözünü yazan Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev, Karabağ zaferinin yalnızca Azerbaycan'ın değil aynı zamanda tüm Türk dünyasının ortak sevinci ve gururu olduğunu belirterek, "Türk Akademisi adına, Azerbaycan halkının büyük zaferini anlatan bu güvenilir kaynağı Kazak okurlarına sunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu eserin, Türk halklarının ortak kaderi, ortak idealleri ve gelecekteki işbirliği yolunun anlaşılmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

