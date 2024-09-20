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Kültür

Iğdır'da mağaralarda düzenlenen festivale yaklaşık 25 bin ziyaretçi katıldı

Doğu Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinden olan Iğdır'daki "Tuz Dağı"nda, yerin 80 metre altında mağarada gerçekleştirilen Tuzluca Fest'i 25 bin kişi ziyaret etti.

Hüseyin Yıldız, Sabri Sarcan  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Iğdır'da mağaralarda düzenlenen festivale yaklaşık 25 bin ziyaretçi katıldı Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Iğdır Valiliği ve Tuzluca Kaymakamlığınca, Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı’nın içinde yer alan mağaralarda 11-15 Eylül'de düzenlenen "Tuzluca Fest" Kitap, Kültür ve Çocuk Festivali tamamlandı.

Geçmişten bugüne yapılan tuz madeni çıkarma çalışmaları sonucu oluşan mağaralarda yapılan etkinliğe, bazı yazar ve sanatçıların yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Sanattan kitap fuarına, çocuk karnavalından tiyatroya kadar yerin 80 metre altında düzenlenen etkinliğe 5 günde yaklaşık 25 bin kişi katıldı.

Bölgenin tanıtımı, Tuz Mağaraları'nın ziyaretçi çekmesi ve yöre halkının sosyal etkinlikle buluşması amacıyla düzenlenen etkinliğin geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

Tuzluca Kaymakamı Abdullatif Yılmaz, AA muhabirine, festivalin tüm etkinliklerinin dolu bir şekilde geçtiğini söyledi.

Tuz Mağaralarının, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçen önemli bir yer olduğunu aktaran Yılmaz, "Tüm sanatçılarımız, yazarlarımız, oyun gruplarımız vatandaşlarımızla etkinlikler gerçekleştirdi. Gördüğümüz kadarıyla Ağrı, Kars ve çevre illerden çok yoğun bir katılım oldu." dedi.

Yaşanan yoğun katılımın sevindirici olduğunu belirten Yılmaz, "Bu da aslında festivalin ne kadar güzel geçtiğinin bir göstergesi. 5 gün süren festivalimize yaklaşık 25 bin kişinin katıldığını düşünüyoruz. Bu katılımın bölgeye kesinlikle faydası olacak. Tuzluca'yı daha önce duymayan, Iğdır'ı az bilgisi olan insanların çoğuna bu festivalle duyurmuş olduk. İnşallah bu şifalı kaya tuzu mağaramızı festivalin devamı geldiğinde çok daha fazla duyuracağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"Türkiye'de bir mağara festivali yapılabileceğine şahit olduk"

Katılımcıların da festivali çok beğendiklerini ve güzel etkiler bıraktığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Özellikle yazarlarımız hayatlarında ilk defa bir mağarada söyleşi yaptıklarını ve çok etkilendiklerini söyledi. Allah izin verirse önümüzdeki sene daha fazla heyecan, daha fazla etkinliklerle daha iyi hale getirerek ikincisini de yapmayı planlıyoruz. Bildiğim kadarıyla Türkiye’de hiçbir şekilde bir festival mağarada gerçekleştirilmemişti, biz aslında bu festivalle iki şeye imza attık. Birincisi Türkiye'de bir mağara festivali yapılabileceğine şahit olduk ve buna imza attık. İkincisi de bir mağara festivalinin ne kadar güzel geçebileceğini göstermiş olduk."

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