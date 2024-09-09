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Kültür

"Hükümet Bey" filmi 20 Eylül'de vizyona girecek

Yönetmen ve senaristliğini Fatih Yıldırım'ın, yapımcılığını Oktay Türkan'ın üstlendiği "Hükümet Bey" filmi 20 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
"Hükümet Bey" filmi 20 Eylül'de vizyona girecek

İstanbul

Çekimleri Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gerçekleştirilen yapım, bir yönetmenin korku filmi çekmek için çıktığı eğlenceli serüvende yaşadıklarını konu ediyor.

Görüntü yönetmenliğini Ferhat Özyurt'un yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Erkan Bektaş, Arzu Yanardağ, Ayhan Taş, Metin Keçeci, Cüneyt Özen, Tuğçe Kartal, Oğuz Yağcı, Zekeriya Karakaş, Elif Nil, Cem Sultan Karabulut, İzzet Çivril, Ferda Gülsüm Kaynar, Hülya Aydın, Nilgün Atılgan, Hande Gürak Yılmaz, Selahattin Taşdöğen, Yavuz Çetin, Ferdi Akarnur ve Bülent Ergün yer alıyor.

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