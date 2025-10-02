Dolar
İsrail ablukasını kırmak için oluşturulan "Küresel Sumud Filosu" Gazze'ye doğru seyrini sürdürüyor
Gündem

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Zeynep Yeşildal  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmalarda, 15 şüphelinin örgütle bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirlendi.

Şüphelilerden 3'ünün "yabancı terörist savaşçı" olduğu, 12 şüphelinin ise sosyal medya üzerinden örgüt propagandası ve örgütü öven paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Savcılığın gözaltı kararının ardından polis ekipleri, eş zamanlı operasyonda 13 zanlıyı gözaltına aldı.

Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 171 şüpheli tutuklandı
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısında Türk vatandaşlarının alıkonmasına soruşturma
İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilerden 25 Türk aktivisti alıkoydu

