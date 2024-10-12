Dolar
34.29
Euro
37.53
Altın
2,657.15
ETH/USDT
2,454.40
BTC/USDT
62,877.00
BIST 100
8,876.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da Türkiye İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşuyor
logo
Kültür

Heraion-Teikhos Antik Kenti'ndeki yaşam, karşılama merkeziyle ziyaretçilere anlatılacak

Tekirdağ'da Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) Antik Kenti, "Geleceğe Miras" Projesi ile ziyarete açılacak.

Fırat Çakır  | 12.10.2024 - Güncelleme : 12.10.2024
Heraion-Teikhos Antik Kenti'ndeki yaşam, karşılama merkeziyle ziyaretçilere anlatılacak Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Proje kapsamında kazı alanında Trakların yaşayışlarının anlatılacağı dijital karşılama merkezi kurulacak, kalıntıların yanından geçen ziyaretçilerin antik kenti dolaşabileceği güzergah oluşturulacak.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat, Tasarım, Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili ve Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik, Karaevlialtı mevkisindeki kazı alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, antik kentte Trak uygarlığının günlük yaşamının izlerinin araştırıldığını söyledi.

Kazı çalışmalarının Hera'nın tapınağında ilerlediğini belirten Atik, "Kazı çalışmalarımızdaki konsantrasyonumuz bu tapınakta. Çünkü şehrin adı bu tanrıçadan geliyor. Hera'nın şehrinde kazı çalışmalarımız sürüyor. Öncelikle Hera'nın tapınağını ortaya çıkartmak istiyoruz." dedi.

Atik, Hera'nın tapınağındaki kazı sonrası çalışmaların sağlık tanrısı tapınağı ve orada bulunan sağlık merkezinde süreceğini dile getirdi.

"Geleceğe Miras" projesi ile kazı alanını ziyarete açmayı planladıklarını ifade eden Atik, "Bu proje Türkiye'de ilk olacak ve biz burayı ziyarete açmak istiyoruz. Ancak turizm artık çok gelişti. Teknoloji ve dijital anlatımlara ihtiyaç var. Biz de kazı alanımızda tahrip olmuş katmanların olmadığı bir yerde bir karşılama merkezi inşa etmeyi planlıyoruz. Bu karşılama merkezini, Trakların tipik mezar şekli olan tümülüs yani yuvarlak planlı bir mezar gibi tasarladık. İçinde şehrimizin kralını canlandırmayı düşünüyoruz. Traklar kimdir, nereden gelmişler, nereye yayılmışlar? Bunların anlatımları olacak. Böyle bir tanıtım binası düşünüyoruz." diye konuştu.

Atik, alanda oluşturulacak gezi güzergahında Trak mezarları, ilaç fırını ve çeşitli eserlerin anlatımının yapılacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç'tan, Beyoğlu'nda polis memurunun boynundan bıçaklanmasıyla ilgili açıklama
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi
İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 532 zanlı yakalandı
Van'da kaybolan üniversite öğrencisi 217 personelle aranıyor
Bakan Bak, Türkiye İnovasyon Haftası'na katıldı

Benzer haberler

Heraion-Teikhos Antik Kenti'ndeki yaşam, karşılama merkeziyle ziyaretçilere anlatılacak

Heraion-Teikhos Antik Kenti'ndeki yaşam, karşılama merkeziyle ziyaretçilere anlatılacak

Hera'nın Şehri'ndeki kazılarla Traklara ait izler ortaya çıkartılıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet