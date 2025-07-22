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Kültür

Heavy metal müziğin öncülerinden Ozzy Osbourne 76 yaşında hayatını kaybetti

Heavy metal müziğinin efsanevi isimlerinden İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Zuhal Demirci  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
Heavy metal müziğin öncülerinden Ozzy Osbourne 76 yaşında hayatını kaybetti

Londra

Sanatçının ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sevgili Ozzy Osbourne'un bu sabah aramızdan ayrıldığını büyük üzüntüyle bildiriyoruz. Ailesi yanındaydı ve etrafı sevgiyle kuşatılmıştı. Bu süreçte aile mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ozzy Osbourne'un cenazesinin ne zaman ve nerede toprağa verileceğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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"Karanlığın Prensi" olarak da anılan Osbourne'a 2019'da Parkinson hastalığı teşhisi konulmuştu.

Heavy metal müziğinin öncülerinden Osbourne, doğduğu Birmingham şehrinde Black Sabbath grubu ile birlikte 5 Temmuz'da son kez sahneye çıkmıştı.

Ozzy Osbourne

İngiltere'nin Birmingham yakınlarındaki Marston Green köyünde 1948'de dünyaya gelen "Ozzy" lakaplı John Michael Osbourne, 19 yaşında "Black Sabbath" grubuna katıldıktan sonra şöhret kazanmıştı.

Black Sabbath ile 8 albüm kaydeden şarkıcı, 1978'de gruptan ayrılarak solo çalışmalarına başlamıştı.

Toplam 13 solo albüme imza atan Osbourne, 2013'te eski grubu Black Sabbath ile yeniden bir araya gelerek, "13" isimli albümde vokal yapmıştı.

Black Sabbath'ın 2016'da müzik hayatını sonlandırmasıyla solo çalışmalarına devam eden Osbourne, en son 2022'de "Patient Number 9" albümünü hayranlarıyla buluşturmuştu.

İlk 7 albümü 2 milyondan fazla satan ve ABD'de Multi-Platinum ödülleri kazanan Osbourne, metal müziğe katkıları ve uzun süreli başarısı nedeniyle "metalin babası" olarak anılıyor.

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