'Hayat Kısa Sanat Sonsuz' sulu boya resim sergisi açıldı
Ressam Mustafa Vural'ın "Hayat Kısa Sanat Sonsuz" adlı sulu boya resim sergisi Kelimat Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.
İstanbul
Vural, sergiye ilişkin AA muhabirine, altıncı kişisel sergisini açtığını ve 36 sene tekstil tasarımı yaptıktan sonra resim sanatına yöneldiğini söyledi.
Yaklaşık 4 senedir sulu boya tablolar yaptığını belirten Vural, "Önce yağlı boya yapayım dedim ama eşim izin vermedi. Suluboyayı çok severdim çünkü meslek hayatımda da suluboyayı çok kullandım. Eve, çocuklarıma ve aileme bağlı bir yapım var. Bu resimleri yapıyorum." dedi.
Vural, İstanbul'daki sanat çevrelerini keşfederken Kelimat Sanat Galerisi'nde bir sergiyi ziyaret ettiğini ve burada galeri direktörü Adnan Bey'le tanıştığını ifade ederek, "Adnan Bey'in de çok farklı bir perspektiften baktığını fark ettim. Benim de bir şeyler yaptığımı söyleyince 'bir göreyim' dedi. Gördü. Sonra 'bunları bana bir getirir misin? Sana bir sergi açayım' dedi. Kabul ettim, hayırlı olur inşallah." ifadelerini kullandı.
Sanat hayatını sulu boya tabloların yanı sıra farklı projelerle de sürdürdüğünü aktaran Mustafa Vural, yurt içinde ve yurt dışındaki otellere tablolar yaptığını hedefinin yeni arayışlarla sanatını devam ettirmek olduğunu dile getirdi.
Toplam 25 eserin yer aldığı sergi, 15 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.