Dolar
32.72
Euro
35.10
Altın
2,327.00
ETH/USDT
3,393.80
BTC/USDT
61,022.00
BIST 100
10,647.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlanıyor

Hatay'da, Hristiyanların her yıl 29 Haziran'da kutladıkları St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında St. Pierre Kilisesi'nde tören düzenlendi.

Ali Kemal Zerenli  | 29.06.2024 - Güncelleme : 29.06.2024
Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlanıyor Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar almayan kilisede düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Lübnan Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Kostantin Kayyal'ın yönettiği ayin düzenlendi.

İlahilerin seslendirildiği programda, barış ve kardeşlik mesajları verildi.

Törenin sonunda, bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmek gelenlere dağıtıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NUN Okullarında torununun mezuniyet törenine katıldı
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Karaman'da orman yangınına müdahale ediliyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz desteğimizi bir kez daha teyit ettim
Bakan Bak: Müzekart GNS 1 Temmuz’da, Seyahatsever projemiz ise 8 Temmuz itibarıyla başlıyor

Benzer haberler

Kars'ta mezun olan öğrenciler törene Filistin'i destekleyen pankartlarla geldi

Kars'ta mezun olan öğrenciler törene Filistin'i destekleyen pankartlarla geldi

Hataylı Arda Köker, planlı çalışarak LGS sınavından tam puan aldı

Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlanıyor

Hatay'da depremzede esnaf prefabrik çarşılarla ayakta duruyor

Hatay'da depremzede esnaf prefabrik çarşılarla ayakta duruyor
Hataylı 63 yaşındaki iş insanı okuduğu bölümü birincilikle bitirdi

Hataylı 63 yaşındaki iş insanı okuduğu bölümü birincilikle bitirdi
Hatay Erzin'de 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak

Hatay Erzin'de 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet