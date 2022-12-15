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Kültür

Gişe rekortmeni Avatar'ın 13 yıl sonra gelen devam filmi vizyona giriyor

Gişe rekortmeni Avatar'ın 13 yıl sonra gelen devam filmi "Avatar: Suyun Yolu", serinin hayranlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Salih Şeref   | 15.12.2022
Gişe rekortmeni Avatar'ın 13 yıl sonra gelen devam filmi vizyona giriyor

İstanbul

Sinema salonlarında bu hafta 4 yabancı film vizyona girecek.

Gişe rekortmeni Avatar'ın 13 yıl sonra gelen devam filmi "Avatar: Suyun Yolu", serinin hayranlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

James Cameron'un yönetmen koltuğunda oturduğu serinin yeni filminde, başrolleri Sam Worthington, Sigourney Weaver ve Zoe Saldana paylaştı.

Film, Pandora gezegeninde Na'vi halkına dahil olup Neytiri ile bir aile kuran Jake Sully'nin, tanıdık bir düşmanın yeniden gezegenlerine tehdit oluşturması sonrası Na'vi halkıyla verdiği mücadeleyi konu ediniyor.

"Öğle Güneşinde Yıldızlar"

Yönetmenliğini Claire Denis'in üstlendiği gerilim ve dram türündeki "Öğle Güneşinde Yıldızlar" filminde, Margaret Qualley, Joe Alwyn, Danny Ramirez ile Benny Safdie oynadı.

Denis Johnson’ın aynı adlı romanından uyarlanan ve 1984 yılında Nikaragua Devrimi sırasında geçen film, görev nedeniyle Orta Amerika'da yaşayan dik kafalı bir kadının, görev sırasında tanıştığı İngiliz iş insanıyla arasındaki aşkı işliyor.

"Şeytanın Kızı"

Yönetmenliğini Will Klipstine'ın üstlendiği korku türündeki "Şeytanın Kızı" filmi kötü bir şeyin kendilerini takip etmesinden korkan ebeveynlerin, kızlarını kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatılıyor.

Chad Olivera'nın müziklerini yaptığı filmin başrollerinde Madeleine McGraw, Teal Redmann ve Irene Bedard yer aldı.

"Ajan Kedi"

Haftanın tek animasyon yapımı "Ajan Kedi" animasyon sevenlerin ilgisini çekmeye aday.

Almanya, Belçika ortak yapımı filmi, Christoph Lauenstein ile Wolfgang Lauenstein yönetti, Alexandra Neldel, Axel Prahl, Sylvain Urban ile Erik Borner seslendirdi.

Film, özel ajan kedi Marnie ve arkadaşlarının bir araya gelip suçla mücadele ettiği eğlenceli bir hikayeyi ele alıyor.

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