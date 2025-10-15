Genç müzisyen Melis Fis, Red Bull 60 Seconds'ta çağlama ile performans sergiledi
Sanatçılara geleneksel enstrümanlarla 60 saniyede yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı sunan Red Bull 60 Seconds video serisinin yeni bölümüne genç müzisyen Melis Fis konuk oldu.
Fis, çağlama eşliğindeki performansıyla geleneksel tınılara modern bir yorum getirdi.
İlk single'ı "Dur Diyemem" ile müzik kariyerine adım atan, "Nazar" şarkısıyla da dinleyicilerin beğenisini kazanan Fis, elektrogitar ile bağlamanın karışımı hibrit bir enstrüman olan çağlama ile kamera karşısına geçti.
"Müziğimin özünün peşine düştüm"
Projeye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Fis, "Red Bull 60 Seconds projesinde bir dakikada kendimi ifade etme fikri, başta hem heyecanlandırıcı hem de 'Aman ne çıkar?' dedirten bir baskı yarattı bende. Zamanla yarışıyordum sanki ve her saniye değerliydi. Ama o sınır aynı zamanda özgürleştirici oldu. Gereksiz süsü attım. Müziğimin özünün peşine düştüm." dedi.
Genç müzisyen, kökenli enstrümanlara meraklı olduğunu dile getirerek, "Red Bull vesilesiyle bu hayalimle yollarımız kesişti. O anda 'Neden olmasın?' dedim. Çağlamayı seçtim. Çünkü sesi, tınısı bana hem otantik hem modern şeyler söyleyebilme imkanı veriyor. Az duyulmuş bir enstrümanı biraz da keşif hissiyle sahneye taşımak istedim." ifadelerini kullandı.
Melis Fis, çağlamayla tesadüfen tanıştığını söyleyerek, "Proje için enstrüman araştırmasına girdiğimde çağlamayı buldum ve sesini dinlediğim an, aradığım enstrümanın bu olduğuna karar verdim. Çağlamayı bundan sonra da müziğime katacağıma eminim." görüşünü paylaştı.
"Dinleyenin kalbine dokunman lazım"
Geleneksel bir enstrümanı Red Bull 60 Seconds gibi çağdaş bir projede icra etmenin ilginç bir deneyim olduğunun altını çizen Fis, şunları kaydetti:
"Hem geleneksel hem yenilikçi hissettim. Sahilde, 3. Köprü manzarasında, önümde Red Bull'un logosu, elektronik altyapı ve çağlama… Bu karışım inanılmazdı. Gelenekselle modernin bir arada dans ettiği bir anda buldum kendimi. Teknik altyapı sağlam olsun istedim ama duygusal yoğunluk hep daha güçlü geldi. 60 saniye yetmez teknik bir gösteri yapmak için. Dinleyenin kalbine dokunman lazım. O yüzden duygu öne çıktı bende. Teknik detaylar destek oldu ama esas yük duygunun sırtındaydı."
Fis, Red Bull 60 Seconds'ın sanatçılar için çok değerli bir sahne sunduğunu vurgulayarak, "Kısaca, senin müziğini tam anlamıyla hissedecek dinleyiciye ulaşma şansı. Sanatçılar için 'Ben buradayım' deme şansını yakalayabileceğin bir vitrin. Proje ayrıca kendime ve yaratıcılığıma olan inancımı pekiştirecek bir adım da oldu. Çağlama ile modern altyapı kombinasyonlarını daha da geliştirmem için motivasyon sağladı. Yaratıcılığımı zorlayacak kapılar açtı." değerlendirmesini yaptı.
Çağlama ile başka projeler yapmayı da planladığını aktaran Fis, "Çağlamayı farklı türlerle harmanlayacağım, belki elektronik, belki pop altyapılı bir müzik yapabilme özgüveni verdi bana bu proje. Her fırsatta onun sesiyle yeni dünyalar kurmak istiyorum. Kim bilir belki sahneme bile çağlama ekleyebilirim." ifadelerini kullandı.