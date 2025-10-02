Dolar
41.60
Euro
49.01
Altın
3,871.63
ETH/USDT
4,381.60
BTC/USDT
118,586.00
BIST 100
11,170.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" toplantısına başkanlık edecek Aşdod Limanı’ndan yayındayız
logo
Kültür

Galata Kulesi ile Side ve Efes ören yerlerinde gece müzeciliği 2 Kasım'a kadar uzatıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side ve Efes ören yerleri ile Galata Kulesi'nde gece ziyaretlerinin 2 Kasım'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Galata Kulesi ile Side ve Efes ören yerlerinde gece müzeciliği 2 Kasım'a kadar uzatıldı

Ankara

Ersoy, NSosyal hesabından, gece müzeciliğine ilişkin açıklamada bulundu.

Bu yıl da büyük ilgi gören gece müzeciliğinin 1 Ekim itibarıyla sona erdiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Işıklar yandığında tarih yeniden hayat buluyor. Binlerce yıllık Efes, geceyle birlikte adeta ikinci bir doğuşu yaşıyor. Sütunlar, taşlar ve ihtişamlı yapılar, gökyüzünün karanlığında ışıkla birleşerek bambaşka bir anlam kazanıyor. Bu yıl 550 binden fazla misafirimizi ağırladığımız gece müzeciliğimiz, kültürümüzün sadece gündüz değil, gecenin büyüsünde de nasıl görkemle parladığını herkese gösteriyor. Gelen yoğun talep üzerine ise Side Ören Yeri, Galata Kulesi ve Efes Ören Yeri'nde gece ziyaretlerini 2 Kasım'a kadar uzatıyoruz. Kültür ve tarihimizin geceyle buluştuğu bu eşsiz deneyime herkesi davet ediyorum."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Efes, Galata Kulesi ve Pamukkale Hierapolis en çok ziyaret edilenler

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de bu yıl haziran-eylül döneminde gece müzeciliği uygulamasında yaklaşık 550 bin ziyaretçi ağırlandı.

En çok ziyaret edilen noktalar arasında Efes Ören Yeri, Galata Kulesi ve Pamukkale Hierapolis Ören Yeri öne çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1,6 milyondan fazla kişi hac kaydını yeniledi
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir
Malatya'da freni arızalanan kamyon 15 araca çarptı, 3 kişi yaralandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 171 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Galata Kulesi ile Side ve Efes ören yerlerinde gece müzeciliği 2 Kasım'a kadar uzatıldı

Galata Kulesi ile Side ve Efes ören yerlerinde gece müzeciliği 2 Kasım'a kadar uzatıldı

Hatay'daki Tell Kurdu Höyük'te 7 bin yıllık insan ayak izleri bulundu

Bakan Ersoy, Google Küresel İlişkiler Başkanı Kent Walker ile görüştü

Bakan Ersoy, Türkiye'nin "gece müzeciliği" deneyimini WTTC Küresel Zirvesi'nde anlattı

Bakan Ersoy, Türkiye'nin "gece müzeciliği" deneyimini WTTC Küresel Zirvesi'nde anlattı
Troya'da 4 bin 500 yıllık altın broş ve ender yeşim taşı gün ışığına çıkarıldı

Troya'da 4 bin 500 yıllık altın broş ve ender yeşim taşı gün ışığına çıkarıldı
"İstanbul Kültür Yolu Festivali"nin galası AKM'de yapıldı

"İstanbul Kültür Yolu Festivali"nin galası AKM'de yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet