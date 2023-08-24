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Kültür

Fransız soul müzisyeni Imany 7 Eylül'de konser verecek

Müzik dünyasında adını "You Will Never Know", "Don't Be Shy", "Slow Down" ve "Take Care" adlı şarkılarıyla müzik dünyasında adından söz ettiren soul müziğin efsane ismi Imany, 7 Eylül'de İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
Fransız soul müzisyeni Imany 7 Eylül'de konser verecek

İstanbul

İlk albümü "Shape of a Broken Heart" ile üç ülkede platin plak ödülü kazanan sanatçı, Piu Entertainment organizasyonuyla Turkcell Vadi'de konser verecek.

Imany, görsel şov eşliğinde 8 çello sanatçısıyla birlikte sevilen parçalarını seslendirecek.

Kariyeri boyunca 3 albüme imza atan sanatçı, 10'un üzerinde tekli çıkardı.

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