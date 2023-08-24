Fransız soul müzisyeni Imany 7 Eylül'de konser verecek
Müzik dünyasında adını "You Will Never Know", "Don't Be Shy", "Slow Down" ve "Take Care" adlı şarkılarıyla müzik dünyasında adından söz ettiren soul müziğin efsane ismi Imany, 7 Eylül'de İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.
İstanbul
İlk albümü "Shape of a Broken Heart" ile üç ülkede platin plak ödülü kazanan sanatçı, Piu Entertainment organizasyonuyla Turkcell Vadi'de konser verecek.
Imany, görsel şov eşliğinde 8 çello sanatçısıyla birlikte sevilen parçalarını seslendirecek.
Kariyeri boyunca 3 albüme imza atan sanatçı, 10'un üzerinde tekli çıkardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.