Dolar
40.78
Euro
47.57
Altın
3,331.18
ETH/USDT
4,552.00
BTC/USDT
117,888.00
BIST 100
10,824.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Sami Yusuf, İstanbul konserinden elde edeceği gelirle Filistin'e destek olacak

Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf'un İstanbul konserinin gelirinden belirli bir kısmı Filistin'de yaşanan insani krize destek olmak amacıyla bağışlanacak.

Ahmet Esad Şani  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Sami Yusuf, İstanbul konserinden elde edeceği gelirle Filistin'e destek olacak

İstanbul

Anadolu PSM, SİS Production ve Kalyon Ajans iş birliğinde düzenlenecek konser, 23 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Müziğinde Doğu ile Batı arasında köprü kuran Sami Yusuf, yeni albümündeki şarkıları İstanbul'da ilk kez seslendirecek.

Türk sanatçıların da yer alacağı, Türk müziği ile şiirinin zengin mirasından esinler taşıyan "Ecstasy: İki Deniz Arasında" başlıklı konser dünyanın farklı geleneklerini bir araya getirecek.

Sami Yusuf, konser öncesinde sosyal medya hesabından hayranlarına video kaydıyla seslendi. Sanatçı, mesajında albüm tanıtımı için İstanbul'u seçtiğini vurgulayarak, "Merhaba İstanbul, 23 Ağustos'ta İstanbul'da sizlerle buluşmayı bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

Konser gelirlerinin bir kısmı Gazze'ye bağışlanacak

Ünlü sanatçının İstanbul Yenikapı'da gerçekleştireceği özel konseri, anlamlı bir sosyal sorumluluğu da üstlenecek.

Sanatçı ve organizasyon şirketi Anadolu PSM, Sis Production ve Kalyon Ajans, konser gelirlerinden belirli bir kısmının Filistin'de ve Gazze'de yaşanan insani krize destek olmak amacıyla bağışlanacağını açıkladı.

Konserin biletleri Bubilet, iTicket ve Biletix üzerinden satın alınabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Adli Tıp Kurumu, Mehmet Murat Çalık'ın mevcut sağlık durumunun cezaevinde kalmasına engel olmadığını bildirdi
Sındırgı'da deprem sonrası yürütülen çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

Sami Yusuf, İstanbul konserinden elde edeceği gelirle Filistin'e destek olacak

Sami Yusuf, İstanbul konserinden elde edeceği gelirle Filistin'e destek olacak

Hollanda'da diplomatlar ve memurlar, Gazze'deki soykırımı ve açlığı protesto etti

İsveç'te gazeteciler, Gazze'de meslektaşlarını öldüren İsrail'i protesto etti

Gazzeli anne, yardım merkezinde vurulan 11 yaşındaki oğlunun tedavi edilmesini ve yeniden yürümesini istiyor

Gazzeli anne, yardım merkezinde vurulan 11 yaşındaki oğlunun tedavi edilmesini ve yeniden yürümesini istiyor
Filistinli mahkumun hazırladığı "Hafızların Mushafı" İstanbul'da tanıtılacak

Filistinli mahkumun hazırladığı "Hafızların Mushafı" İstanbul'da tanıtılacak
Gazzeli minik Ahmed, İsrail'in saldırısında hem yaralandı hem de yetim ve öksüz kaldı

Gazzeli minik Ahmed, İsrail'in saldırısında hem yaralandı hem de yetim ve öksüz kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet