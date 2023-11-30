Fener Rum Patrikhanesi, Aziz Andreas Yortusu öncesi resepsiyon düzenledi
Fener Rum Patrikhanesi, Ortodoks Kilisesinin kurucusu kabul edilen Havari Aziz Andreas'ın yortusu öncesi resepsiyon ve konser düzenledi.
İstanbul
Karaköy'deki Galata Rum Okulunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasında, Thyateira ve Büyük Britanya Başpiskoposu Nikita, Aziz Andreas'ın kişiliğini ve Hristiyanlık tarihi açısından önemini anlattı.
Konuşmanın ardından keman ikilisi Dimitris Isaris ve George Rafael Gaitanos, klasik eserlerin yanı sıra kendi bestelerinden "Thalassaki", "Meltem", "Anatolia's Whisper" ve "Christ is Risen"ı seslendirdi.
Resepsiyon, Aziz Andreas adına verilen yemek ve Fener Rum Patriği I. Bartholomeos'un kapanış konuşmasıyla son buldu.
Aziz Andreas Yortusu, yarın Fener Rum Patrikanesi'nde düzenlenen ayinle idrak edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.