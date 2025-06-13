Fazıl Say "Piyano Başında 50 Yıl" turnesinde dinleyicileriyle buluşacak
Piyanist ve besteci Fazıl Say, "Piyano Başında 50 Yıl" turnesi kapsamında sanatseverlerle buluşacak.
İstanbul
Say, turne kapsamındaki konserlerde, yeni eserlerinin yanı sıra beğeni toplayan solo piyano bestelerinden oluşan özel repertuvar sunacak.
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Usta piyanist ve besteci, turne kapsamında 15 Haziran'da Gaziantep, 16 Haziran'da Adana, 17 Haziran'da Mersin, 30 Haziran'da İzmir, 29 Temmuz'da Ayvalık, 30 Temmuz'da ise Bodrum'da müzikseverlerin karşısına çıkacak.
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