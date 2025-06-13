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Kültür

Fazıl Say "Piyano Başında 50 Yıl" turnesinde dinleyicileriyle buluşacak

Piyanist ve besteci Fazıl Say, "Piyano Başında 50 Yıl" turnesi kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Fatih Türkyılmaz  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
Fazıl Say "Piyano Başında 50 Yıl" turnesinde dinleyicileriyle buluşacak

İstanbul

Say, turne kapsamındaki konserlerde, yeni eserlerinin yanı sıra beğeni toplayan solo piyano bestelerinden oluşan özel repertuvar sunacak.

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Usta piyanist ve besteci, turne kapsamında 15 Haziran'da Gaziantep, 16 Haziran'da Adana, 17 Haziran'da Mersin, 30 Haziran'da İzmir, 29 Temmuz'da Ayvalık, 30 Temmuz'da ise Bodrum'da müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Etkinlik biletlerine "Bubilet"ten ulaşılabilir.

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