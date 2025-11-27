Fahreddin Paşa'nın 600'ü aşkın fotoğrafı çevrim içi erişime açıldı
İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), Medine müdafii olarak tanınan Fahreddin Paşa'ya ait fotoğraf koleksiyonunu çevrim içi erişime açtı.
İstanbul
Merkez tarafından "openaccess.ircica.org" adresinde yayımlanan koleksiyonda, Fahreddin Paşa'nın Hazreti Muhammed'in kabrinin bulunduğu Ravza-i Mutahhara'yı teslim etmeyi reddederek gösterdiği direnişle anılan görevi dönemine ilişkin 600'den fazla tarihi fotoğraf yer alıyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
IRCICA'dan yapılan açıklamada, koleksiyonun Hazreti Muhammed'in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi ve Medine'ye dair önemli görsel kayıtlar sunduğu, araştırmacılar ve tarih meraklıları için kıymetli bir kaynak niteliği taşıdığı belirtildi.
Açıklamada, koleksiyonun, Osmanlı İmparatorluğu'nun Hicaz'daki son yıllarına ışık tutan nadir görüntüleri bir araya getirdiği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.