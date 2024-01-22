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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da "Teknolojinin Lider 100leri" projesinin tanıtım toplantısında konuşuyor.
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Kültür

Erciyes yaz ve kış organizasyonlarıyla 2024 yılını dolu dolu geçirecek

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te düzenlenecek yaz ve kış organizasyonlarıyla 2024 yılının her ayında doluluk hedefleniyor.

Müzahim Zahid Tüzün  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
Erciyes yaz ve kış organizasyonlarıyla 2024 yılını dolu dolu geçirecek Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün/AA

Kayseri

Uluslararası standartlarda tesislere ve konforlu otellere sahip Erciyes, kayak merkezi olmanın yanında yıl boyu gerçekleştirilecek çeşitli organizasyonlarla misafirlerini ağırlayacak.

Suni karlama sistemiyle kış turizmi ve organizasyonlarının uzun süre canlı tutulduğu merkezde, yaz aylarında bisiklet ve voleybol gibi şampiyonalara da ev sahipliği yapılacak.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, AA muhabirine, Erciyes'in Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Yerli ve yabancı birçok organizasyoncuların merkeze ilgi gösterdiğini vurgulayan Elcuman, şöyle konuştu:

"Erciyes, organizasyonlar için yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi görüyor. Spor kulüpleri ilgi gösteriyor. Mart ayında Dünya Kar Motoru Şampiyonası olacak. Yine board ile ilgili bir dünya şampiyonası yapmak amacıyla bize talep geldi. Erciyes'te yapılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ olarak şu anda daha çok kış turizm merkezinin aksaksız şekilde ilerlemesiyle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Elcuman, Erciyes'te 13 otelin bulunduğunu ve daha fazla organizasyonlar yapmaya başladıklarını dile getirdi.

Gerek spor gerekse farklı kurum ve kuruluşların etkinliklerinin düzenlendiğini aktaran Elcuman, "Yine klasik yarışlarımızdan olan eşler arası, 'Artık Çekilmez Oldun' gerçekleştirilecek. Sponsorluklarla su havuzuna insanlar ilginç kostümlerle atlayacak. Çeşitli yarışmalar, eğlenceler yapmaya devam edeceğiz." dedi.

"Erciyes'te 12 ay doluluk istiyoruz"

Elcuman, bölgeye tatile gelen turistlerin Kayseri kent merkezine de giderek tarihi ve kültürel geziler yaptıklarını ifade etti.

Erciyes'in sadece kış aylarında değil yaz döneminde de canlı olduğuna dikkati çeken Elcuman, şöyle devam etti:

"Erciyes'te 12 ay doluluk istiyoruz. Kışın zaten kış turizmiyle ilgili birçok yarışlar ve organizasyonlar yapıyoruz ama yaz ayağı daha fazla. Alanya'dan sonra bisiklette Türkiye'de bir numarayız. Yani birçok yabancı takım ile milli takımımız Erciyes'te gerek dağ gerekse yol bisikletiyle ilgili kamplar yapıyor. Bu sene 2 olan futbol sahamızı 6'ya çıkarttık. Yaza bir tane daha yetiştirip, bu sene 7 sahada 50'nin üstünde takımı ağırlamayı planlıyoruz."

"150'ye yakın takımı ağırlayacağımızı düşünüyorum"

Elcuman, bu yıl plaj voleybolu turnuvası ile bisiklet organizasyonlarının da devam edeceğini anlattı.

Tam olimpik yüzme havuzu ve kapalı spor salonunu da faaliyete geçirdiklerine dikkati çeken Elcuman, şunları kaydetti:

"Yaz ve kış faaliyetlerinde basketbol, voleybol, yüzme ve su topu kampları başta olmak üzere yine futbol ve rugby olacak. Bisiklet zaten şu ana kadar hep amiral gemimizdi. Bisiklet ve atletizm kamplarımız olmak üzere bu yıl 150'ye yakın takımı ağırlayacağımızı düşünüyorum. Böylece 12 ay otellerimizde doluluk olacak. Ayrıca 12 portatif tenis kortu yapacağız. Haziran ayından başlayarak ekim ayına kadar Erciyes'te ilk defa ulusal ve uluslararası tenis yarışları da düzenleyeceğiz."

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