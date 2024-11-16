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İsrailliler, Tel Aviv’de Netanyahu hükümetinin ateşkes, esir takası anlaşması imzalaması ve erken seçime gidilmesi talebiyle Tel Aviv’de protesto gösterisi düzenliyor.
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Kültür

Erbil’de "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin özel gösterimi gerçekleştirildi

Irak'ın Erbil kentinde, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin özel gösterimi yapıldı.

Bekir Aydoğan  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
Erbil’de "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin özel gösterimi gerçekleştirildi Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed/AA

Erbil

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Uluslararası Maarif Erbil Okullarında gerçekleştirilen "Bir Cumhuriyet Şarkısı" adlı filmin özel gösterimine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Erbil'de 1200'ü aşkın ve son derece üst düzey yetkililerle beraber kutlandığına işaret eden Başkonsolos Topçu, daha sonrasında da Maarif Okulunda 10 Kasım'da Atatürk'ü Anma günü düzenlendiğini söyledi.

Topçu, bu iki anlamlı etkinlikten sonra, Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki sanatsal faaliyetleri, Atatürk'ün çok büyük bir düşüncesini ortaya koyan bu anlamlı filmi gösterdiklerini ifade etti.

"Belki de ilk defa bir Türk sinemasını başkonsolosluk olarak dostlarımızla, kardeşlerimizle ve soydaşlarımızla paylaşmış oluyoruz." diyen Topçu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin sanatıyla, eğitimiyle kültürel gücünü ve birikimini Erbil'de, Türkiye'ye bu bakımdan çok büyük bir itibar gösteren IKBY'deki dostlarımızla ve kardeşlerimizle paylaşacağım yönünde söz vermiştim. Bugün ilk adımı atıyoruz. Erbil’de Türk sinemasını, Türk sanatını dostlarımızla ve kardeşlerimizle çok yoğun bir şekilde paylaşacağız, bu faaliyetlerimiz sürecek."

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