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Kültür

Edirne'deki müzeler 8 ayda 600 binden fazla ziyaretçi ağırladı

Edirne'deki müzeleri, bu yılın 8 ayında 600 binden fazla ziyaretçi gezdi.

Gökhan Zobar  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Edirne'deki müzeler 8 ayda 600 binden fazla ziyaretçi ağırladı Fotoğraf: Gökhan Zobar / AA

Edirne

Edirne, zengin kültürel tarihinin yansıtıldığı tematik müzeleriyle dikkati çekiyor.

Farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan, Osmanlı'ya bir asra yakın başkentlik yapan kentte, Türk ve İslam Eserleri, Edirne, Balkan Tarihi, Vakıf Eserleri, Fatih Sultan Mehmet, Necmi İğe Evi Etnografya, Edirne Kent, Hasan Ali Yücel Çocuk, Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık, Milli Mücadele ve Lozan, İlhan Koman Heykel ve Resim, Osman İnci, Uzunköprü Kent, Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri, Osmanlı Padişahları, Padişah Çadırı, Balkanlarda Osmanlı Eserleri ve Doğa Tarihi müzeleri bulunuyor.

Kültür ve turizm kenti Edirne'nin müzelerini 8 ayda yerli ve yabancı 600 binden fazla turist ziyaret etti.

"Edirne'nin artık bir müzeler şehri olduğunu söyleyebiliriz"

Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürü Enver Şengül, AA muhabirine Edirne'nin tarihi, kültürü ve mimari dokusuyla özel bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin yılın her ayı turist çektiğini belirten Şengül, son dönemde pek çok müzenin ziyarete açıldığını ifade etti.

Müzelerin ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkartıp görsel zenginlik sunduğunu anlatan Şengül, "Edirne'nin artık bir müzeler şehri olduğunu söyleyebiliriz. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler, Trakya Üniversitesindeki müzeler ve özel müzeler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kente gelenlerin Selimiye Camisi'nden sonra en çok ziyaret ettiği yer Sağlık Müzesi." diye konuştu.

Ziyaretçiler kentten memnun ayrılıyor

Yalova'dan gelen Emine Dövenci, Edirne'nin tarihi yapıları ve müzelerini hayranlıkla gezdiğini ifade etti.

Edirne'ye gelmekten memnuniyet duyduğunu aktaran Dövenci, "Camiler şahane, müzeler çok güzel. Bu kadar tarihi yapının bir arada olması çok değerli." dedi.

Romanya'dan gelen Nerdin Bari ise yılın farklı dönemlerinde Edirne'ye geziler düzenlediklerini dile getirdi.

Ziyaretler kapsamında kenti ve müzeleri tanıttıklarını belirten Bari, "Atalarımızın yaptıkları bu eserlerle iftihar ediyoruz. Edirne'nin her yeri müze, mümkün oldukça gezmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

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