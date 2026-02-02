Dolar
43.47
Euro
51.27
Altın
4,702.64
ETH/USDT
2,337.60
BTC/USDT
78,416.00
BIST 100
13,620.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Edirne'de restorasyonu tamamlanan Muradiye Camisi ibadete açıldı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Muradiye Camisi, restorasyonun ardından ibadete açıldı.

Gökhan Balcı  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Edirne'de restorasyonu tamamlanan Muradiye Camisi ibadete açıldı

Edirne

Sultan II. Murat tarafından 1443 yılında inşa ettirilen ve Ergene vakıfları arasında yer alan Muradiye Camisi, 17 Ocak 2022’de Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kapsamlı restorasyona alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Restorasyon çerçevesinde caminin temelleri ve duvarları güçlendirildi, iç sıvalar ile içlik ve dışlıklar yenilendi. Orijinal kalem işleri ihya edilirken, çürüyen ahşap örtü tamamen değiştirildi. Minarenin korkulukları, ahşap külahı ve kurşun örtüsü yenilendi, bahçe ve hazire düzenlemeleri yapıldı.

Restorasyonu tamamlanan cami, Berat Kandili'nde ibadete açıldı.

Caminin açılış programına AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ve vatandaşlar katıldı.

Program sonrası Vakıflar Bölge Müdürlüğünce salep ikramında bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şırnak'ta yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan hasta çocuk hastaneye ulaştırıldı
Erzurum'un kırsal mahallesindeki öğrenciler "bayrak sevgisi"ni sokağa taşıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Suudi Arabistan'ı, 4 Şubat'ta Mısır'ı ziyaret edecek
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi
Kahramanmaraş'ta depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Edirne'de restorasyonu tamamlanan Muradiye Camisi ibadete açıldı

Edirne'de restorasyonu tamamlanan Muradiye Camisi ibadete açıldı

Selimiye'nin restorasyonunun tamamlanmasıyla Edirne'ye gelen ziyaretçi sayısı artacak

Roma'da tarihi bazilikadaki melek figürünün restorasyondan sonra Meloni'ye benzediği iddia edildi

Tarihi Makedon Kulesi'nin 2026'nın ortasında açılması planlanıyor

Tarihi Makedon Kulesi'nin 2026'nın ortasında açılması planlanıyor
Çanakkale'deki Anadolu Hamidiye Tabyası restore ediliyor

Çanakkale'deki Anadolu Hamidiye Tabyası restore ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet