Dolar
31.22
Euro
33.85
Altın
2,035.94
ETH/USDT
3,490.00
BTC/USDT
63,121.00
BIST 100
9,140.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Edirne'de restorasyonu süren Gazi Mihal Hamamı müze olacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları süren Gazi Mihal Hamamı'nın müze olarak işlevlendirileceğini söyledi.

Gökhan Zobar  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Edirne'de restorasyonu süren Gazi Mihal Hamamı müze olacak Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerindeki 600 yıllık hamamın ihyası için çalışmalar sürüyor.

Çevre temizliğinin ardından kazı çalışmalarına başlayan ekipler hamamın toprak altında kalan yapılarına ulaşmaya başladı.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, hamamın yapısı itibarıyla özel bir hamam olduğunu belirtti.

Çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü belirten Sezer, "Yıl sonuna kadar belli bir aşamaya getirmeyi ve bitirmeyi düşünüyoruz. Hamam uluslararası yolun alt tarafında kalıyor. Yol ile hamam arasında büyük bir istinat duvarı yapmamız lazım. Yol biraz da hamamın duvarlarının üzerinden geçiyor, böyle bir açmazımız var." dedi.

Sezer, hamamı turizme kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Hamamın kente değer katacağını dile getiren Sezer, "Orada birkaç projemiz var. Hamamı müze şeklinde kullanabiliriz, çünkü hamam niteliğini de yitirmiş durumda. Hamamlarla ilgili ya da Mimar Sinan eserleriyle ilgili bir müze yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Gazi Mihal Hamamı

Tunca Nehri kıyısında yer alan hamam Osmanlı'nın kuruluş döneminde büyük hizmetlerde bulunmuş akıncı ailesi Mihaloğulları'ndan Gazi Mihal Bey tarafından 1422 yılında inşa ettirildi.

Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamamın duvarları orijinal halini koruyor.

Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile külliye halinde bulunan hamam, Rusların 1829'daki Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Diplomasi Forumu, 147 ülkeden temsilcileri ağırlayacak
Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına bugün başlanacak
Türkiye ve dünya gündemi
Kafes-50 operasyonlarında 2 organize suç çetesi çökertildi, 37 şüpheli yakalandı
İstanbul'da sis etkili oluyor: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı, bazı vapur seferleri iptal edildi

Benzer haberler

Edirne'de restorasyonu süren Gazi Mihal Hamamı müze olacak

Edirne'de restorasyonu süren Gazi Mihal Hamamı müze olacak

İhya çalışmalarının sürdüğü tarihi Edirne Mevlevihanesi'nin temellerine ulaşıldı

Edirne'de tarihi Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'nın restorasyonu başladı

BlackBox, mart ayında çeşitli söyleşilere ev sahipliği yapacak

BlackBox, mart ayında çeşitli söyleşilere ev sahipliği yapacak
Edirne'nin 15. yüzyıl eserlerinden Gazi Mihal Hamamı'nın restorasyonuna başlandı

Edirne'nin 15. yüzyıl eserlerinden Gazi Mihal Hamamı'nın restorasyonuna başlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet