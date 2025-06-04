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Saros Körfezi sahillerinde bayram yoğunluğu bekleniyor

Edirne'nin Ege Denizi kıyısındaki Saros Körfezi'nde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanması bekleniyor.

Gökhan Zobar  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Saros Körfezi sahillerinde bayram yoğunluğu bekleniyor

Edirne

Havaların ısınması ve deniz suyu sıcaklığının uygun seviyelere ulaşmasıyla birlikte, tatilciler bölgedeki sahillere gelmeye başladı.

Uzun kumsalları ve berrak deniziyle öne çıkan Saros sahillerine, özellikle İstanbul başta olmak üzere çevre illerden ve yurt dışından binlerce kişinin gelmesi öngörülüyor.

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Edirne Valisi Yunus Sezer gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram tatilinde bölgede hareketlilik beklendiğini belirtti.


Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Vali Sezer, yoğunluk nedeniyle gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayarak, "Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Bayram dolayısıyla özellikle sahil bölgelerinde bir hareketlenme var. Bayram tatilini Saros’ta geçirmek isteyenler sahillere gelmeye başladı. Gerekli güvenlik, asayiş ve trafik tedbirlerini almış durumdayız. Yurt içi ve yurt dışından tüm ziyaretçileri bekliyoruz. Gönül rahatlığıyla gelip tatillerini burada geçirebilirler." dedi.

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