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2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Fırat Taşdemir   | 01.06.2022
2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli açıklandı

Ankara

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