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Ekonomi

Erzurum'daki hayvan pazarlarında kurban hareketliliği başladı

Türkiye'nin büyükbaş yetiştiriciliğinde önde gelen illerinden Erzurum'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Erkan Erdoğan   | 04.06.2022
Erzurum'daki hayvan pazarlarında kurban hareketliliği başladı Fotoğraf: Erkan Erdoğan/AA

Erzurum

Erzurum'da besiciler, yıl boyunca zahmetle yetiştirdikleri hayvanlarını, Oltu ilçesindeki canlı hayvan pazarına getirdi.

Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ise hayvanların sağlık durumunu titizlikle inceledikten sonra fiyat için sıkı bir pazarlığa giriyor.

Küçükbaş kurbanlıkların henüz getirilmediği hayvan pazarında, yaklaşık 1 ton ağırlığındaki Polat isimli boğa, pazarın gözdesi oldu.

Boğanın sahibi Yalçın Polat, AA muhabirine, hayvanı Narman ilçesinde yetiştirdiğini, fiyatının ise 45 bin lira olarak belirlediğini söyledi.

Kurbanlık olmak için pazara gelenlerden Mesut Kasımoğlu ise piyasanın yüksek olduğunu, vatandaşların almak yerine piyasayı görmek için gezmeye geldiğini ifade etti.

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