Dolar
33.09
Euro
35.73
Altın
2,453.82
ETH/USDT
3,200.40
BTC/USDT
64,862.00
BIST 100
10,861.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Dünyanın en eski ticaret gemisi batığındaki kazı çalışmaları görüntülendi

Dünyanın bilinen en eski batığı olarak nitelenen Kumluca Orta Tunç Çağı Batığı'nda arkeologların yürüttüğü su altı kazı çalışmaları, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.

Hatice Özdemir Tosun  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Dünyanın en eski ticaret gemisi batığındaki kazı çalışmaları görüntülendi

Antalya

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz ile ekibi, 3 bin 600 yıl öncesine tarihlenen batıkta kazı çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya açıklarında ve denizin yaklaşık 50 metre derinliğinde, son teknolojik imkanları kullanarak tarihi kalıntıların gün yüzüne çıkarıldığı çalışmalara Ceylan da katıldı.

Ceylan tarafından kaydedilen görüntülerde, ekiplerin gerekli önlemleri alarak batık üzerinde gerçekleştirdiği çalışmalar yer aldı. Görüntülere, denizin derinliklerinde yaşamını sürdüren sokar ve aslan balıkları ile diğer canlılar da girdi.

Kazı Başkanı Öniz, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde, dünyanın bilinen en eski batığında kazı çalışmalarının başarılı şekilde sürdüğünü anlattı.

Geminin 3 bin 600 yıl önce fırtınaya kapılarak battığını aktaran Öniz, şunları kaydetti:

"Muhtemelen Kıbrıs Adası'ndan Girit Adası'na bakır külçeler taşıyan bir gemi. Türkiye'deki su altı arkeolojisi teknolojisinin en ileri metotlarıyla, su altı kompresörleriyle, çalışma sistemleriyle 50 metre derinlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu derinlik çok ciddi, herhangi bir sıkıntı yaşamadan, her türlü emniyet tedbiri alınıp, su altı arkeolojik kazısı yapılıyor. İnşallah buradan çıkacak eserler de Kemer'de yapım aşamasındaki su altı arkeoloji müzesinde sergilenecek."

Çalışmalarda yer alan arkeolog Ayşegül Dadagül de tarihin derinlerinden gelen izleri takip ettiklerini dile getirdi.

Birçok su altı arkeoloğunun olmak istediği bir yerde çalıştıklarını ifade eden Dadagül, "İnanıyorum, geçmişi aydınlatacak bulgular elde edeceğiz. Derinlerde olmak, tarihe dokunmak çok güzel." dedi.

Tarihi çalışmaları görüntüleyen Ceylan da tarihin parmak izlerine dokunmanın ve gizemli dünyaya eşlik etmenin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Ceylan'a, dalış sırasında kamera asistanı Mahmut İğde de eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı
YAŞ kararları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus ile telefonda görüştü
Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor

Benzer haberler

Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı

Dünyanın en eski ticaret gemisi batığındaki kazı çalışmaları görüntülendi

Olympos Antik Kenti, gün yüzüne çıkarılan tarihi kalıntılarıyla turistlerin ilgisini çekiyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin Antalya'da konser verdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin Antalya'da konser verdi
TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Perçin'den, Türkiye'deki turizmi eleştirenlere tepki

TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Perçin'den, Türkiye'deki turizmi eleştirenlere tepki
Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda "Uluslararası Kaplan Günü"nü etten pastayla kutladılar

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda "Uluslararası Kaplan Günü"nü etten pastayla kutladılar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet