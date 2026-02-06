Dolar
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, dün oynanan Beşiktaş maçı sırasında tribünden düşerek hayatını kaybeden Harda Kaçmaz için düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
logo
Spor

Spor turizmiyle öne çıkan Kemer, nüfusunun 90 katı turist ağırladı

Ulusal ve uluslararası çok sayıda spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Antalya'nın yaklaşık 50 bin nüfuslu Kemer ilçesi, 2025'te 4 milyon 500 bin turisti konuk etti.

Hatice Özdemir Tosun  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Spor turizmiyle öne çıkan Kemer, nüfusunun 90 katı turist ağırladı Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Yıl boyunca turizm hareketliliğinin devam ettiği Antalya'da, spor turizmiyle öne çıkan Kemer, geçen yıl rekor ziyaretçi sayısına ulaştı.

Run To Sky, Sea To Sky, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Akra Granfondo, Sea To Sky, Çıralı Nature Fest gibi dünya çapında takip edilen organizasyonlarla yabancı sporcuları konuk eden Kemer, Antalya'nın hem tanıtımına hem de turizmine katkı sunuyor.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, AA muhabirine, ilçenin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,66 artışla 3 milyon 479 bin 730 yabancı turisti ağırladığını, günübirlik ziyaretçilerle bu rakamın arttığını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geçen yıl en fazla turistin Rusya'dan geldiğini belirten Solmaz, ikinci sırada bulunan yerli turist sayısını, Almanya, Ukrayna, Polonya, Kazakistan ve İngiltere'nin takip ettiğini dile getirdi.

Solmaz, geçen yıl hava koşullarından dolayı hazirana sarkan bir turizm sezonu başlangıcı olduğuna işaret ederek, "Ama kasımı da iyi değerlendirince güzel bir sezon oldu. Geçen yıl nüfusumuzun 90 katı turisti ilçemizde misafir ettik. Tabii bu konaklayanların dışında, günübirlik gelen misafirlerimiz de var. Ören yerlerimiz önemli ölçüde misafir ağırladı. 50 bin nüfuslu bir ilçede 90 katı, 4,5 milyon misafiri ağırlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Turist sayısının yanı sıra misafirlerin ilçeden memnun ayrılmasını daha çok önemsediklerini ve bu konuda da oldukça başarılı olduklarını belirten Solmaz, turist sayısının artmasının memnuniyetin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Solmaz, "Dünyanın 7 kıtasından misafir ağırlıyoruz. En uzak ülkelerden dahi gelen misafirlerimiz var. Bu bizim için çok değerli. Kemer bir marka, bu markanın değerinin korunması için çalışıyoruz." dedi.

Kemer'i sadece deniz turizmi olarak değerlendirmediklerini, turizm çeşitliliğini artırmaya gayret ettiklerini anlatan Solmaz, özellikle spor turizminde dünya çapında önemli yarışlara ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı.

Kaymakam Solmaz, spor organizasyonlarının bu yıl da devam edeceğini ve spor turizmindeki iddialarını güçlendirmek için altyapı yatırımlarına da ağırlık verdiklerini, ilçeye 4 bin kişilik spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, tenis kordu kazandıracaklarını kaydetti.

Kemer'de tüm kesimlerin spor turizmine odaklandığını belirten Solmaz, "Biz iddialıyız, sporun, doğa sporlarının turizm merkezi Kemer olacak. 2 yıldır bu noktada gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Bu yıl 2025 rakamlarının üzerinde turist bekleniyor

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı Başkan Yardımcısı Burak Orkut da ilçede geçen yıl temmuz itibarıyla istenilen doluluklara ulaştıklarını ve kasım sonuna kadar dolu dolu bir sezon geçirdiklerini söyledi.

İlçede yoğun bir nüfus hareketliliği yaşandığına dikkati çeken Orkut, "2026'ya da güzel bir giriş yaptık. Elimizdeki rezervasyonlara göre bu yıl da rakamlar 2025'in altında kalmayacak. Gerek fiziksel gerek insan kaynağı gerekse yatırımlar açısından hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapıyoruz." diye konuştu.

Sea To Sky Organizatörü Semih Özdemir ise geçen yılı çok güzel geçirdiklerini bu yıl da aynı organizasyonlara ev sahipliği yapmaya hazırladıklarını anlattı.

Etkinliklere dünyanın her yerinden sporcu katıldığına dikkati çeken Özdemir, ilçede gerçekleştirdikleri organizasyonlarla hem ilçeyi hem Antalya'yı tanıttıklarını hem de spor turizmine önemli katkı sunduklarını ifade etti.

