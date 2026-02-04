Dolar
43.51
Euro
51.36
Altın
4,927.22
ETH/USDT
2,150.30
BTC/USDT
74,126.00
BIST 100
13,891.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Umman'daki "OMNEX 2026" etkinliğinin Türk turizmine katkıda bulunması bekleniyor

Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen, "OMNEX 2026 Umman-Türkiye İş Forumu ve Uluslararası Ticaret Fuarı"nın, bölge vatandaşlarının Türkiye'ye olan turizm ilgisini artırması bekleniyor.

Serhat Tutak  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Umman'daki "OMNEX 2026" etkinliğinin Türk turizmine katkıda bulunması bekleniyor Fotoğraf: Arif Murat Kayacan/AA

Maskat

Birun Ada Hotel Genel Müdürü Taner Gündoğan, AA'nın global iletişim ortağı olarak yer aldığı "OMNEX 2026" etkinliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fuar dolayısıyla firmalarını tanıtma fırsatı bulduklarını belirten Gündoğan, organizasyonun kendileri adına oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Gündoğan, fuar kapsamında birçok toplantı ve ikili görüşme gerçekleştirdiklerine değinerek, "Gerçekleştirdiğimiz toplantı sonrasında, Umman'ın beklentilerini, bizim beklentilerimizi karşılıklı paylaştık. Ben iş ilişkilerimizin büyüyerek devam edeceğine inanıyorum." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Umman halkı Türkiye'yi çok seviyor"

Umman halkının, Türk kültürüne ve gastronomisine oldukça ilgili olduğunu dile getiren Gündoğan, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz dünya mutfağında çok iyi bir yere sahibiz. Burada, bir taksiye bindiğimizde 'Türkiye, İstanbul' diyorlar. Umman halkının nüfusu çok fazla olmasa bile çoğu İstanbul'a gelmiş durumda ve Türkiye'yi bir kez ziyaret etmişler. Bence, fuar çok faydalı oldu. Bu noktada da işbirliklerimizin daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Umman halkı, Türkiye'yi çok seviyor. Fuar, ülke turizmimizin gelişimine olumlu katkılar sağlayacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih'te Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı
Uluslararası basın, Hatay'da deprem sonrası yapılan çalışmaları inceledi
Türkiye ile Mısır arasında anlaşmalar imzalandı
Depremden etkilenenlere yönelik 5,1 milyon psikososyal destek hizmeti verildi
Casusluk" soruşturmasında İmamoğlu'nun da arasında olduğu 4 şüpheliye 20 yıla kadar hapis istemi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Umman'daki "OMNEX 2026" etkinliğinin Türk turizmine katkıda bulunması bekleniyor

Umman'daki "OMNEX 2026" etkinliğinin Türk turizmine katkıda bulunması bekleniyor

Antalya'daki turizmciler AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Greenwich Gözlemevi'nin ilk saat başı sinyallerini yayımlamasının üzerinden 102 yıl geçti

Turizmde hedefini büyüten Diyarbakır bu yıl 2 milyon turisti ağırlamak istiyor

Turizmde hedefini büyüten Diyarbakır bu yıl 2 milyon turisti ağırlamak istiyor
"OMNEX 2026 Umman-Türkiye İş Forumu" ikinci gün etkinlikleriyle sürüyor

"OMNEX 2026 Umman-Türkiye İş Forumu" ikinci gün etkinlikleriyle sürüyor
Göksu Şelalesi, yenilenen asma köprüsüyle doğaseverlere keyifli yolculuk sunuyor

Göksu Şelalesi, yenilenen asma köprüsüyle doğaseverlere keyifli yolculuk sunuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet