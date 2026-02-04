Umman'daki "OMNEX 2026" etkinliğinin Türk turizmine katkıda bulunması bekleniyor
Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen, "OMNEX 2026 Umman-Türkiye İş Forumu ve Uluslararası Ticaret Fuarı"nın, bölge vatandaşlarının Türkiye'ye olan turizm ilgisini artırması bekleniyor.
Maskat
Birun Ada Hotel Genel Müdürü Taner Gündoğan, AA'nın global iletişim ortağı olarak yer aldığı "OMNEX 2026" etkinliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Umman'daki "OMNEX 2026" etkinliği Türk ürünlerine ilgiyi artırdı
- TÜRKSAT 2026'yı uluslararası pazarlara açılma yılı ilan etti
- OMNEX 2026'da "Umman-Türk Gecesi" düzenlendi
- Türkiye ve Umman iş dünyasını bir araya getiren "OMNEX 2026" etkinliği başladı
Fuar dolayısıyla firmalarını tanıtma fırsatı bulduklarını belirten Gündoğan, organizasyonun kendileri adına oldukça verimli geçtiğini söyledi.
Gündoğan, fuar kapsamında birçok toplantı ve ikili görüşme gerçekleştirdiklerine değinerek, "Gerçekleştirdiğimiz toplantı sonrasında, Umman'ın beklentilerini, bizim beklentilerimizi karşılıklı paylaştık. Ben iş ilişkilerimizin büyüyerek devam edeceğine inanıyorum." dedi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
"Umman halkı Türkiye'yi çok seviyor"
Umman halkının, Türk kültürüne ve gastronomisine oldukça ilgili olduğunu dile getiren Gündoğan, şunları kaydetti:
"Biliyorsunuz dünya mutfağında çok iyi bir yere sahibiz. Burada, bir taksiye bindiğimizde 'Türkiye, İstanbul' diyorlar. Umman halkının nüfusu çok fazla olmasa bile çoğu İstanbul'a gelmiş durumda ve Türkiye'yi bir kez ziyaret etmişler. Bence, fuar çok faydalı oldu. Bu noktada da işbirliklerimizin daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Umman halkı, Türkiye'yi çok seviyor. Fuar, ülke turizmimizin gelişimine olumlu katkılar sağlayacaktır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.