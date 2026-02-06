AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin, "Asrın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızı unutmuyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Asrın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızı unutmuyoruz. Kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
