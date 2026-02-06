Dolar
logo
Gündem, 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin, "Asrın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızı unutmuyoruz." ifadesini kullandı.

Aynur Ekiz  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Asrın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızı unutmuyoruz. Kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.






