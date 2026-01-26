Dolar
43.37
Euro
51.56
Altın
5,090.70
ETH/USDT
2,920.50
BTC/USDT
88,386.00
BIST 100
13,177.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Ömer Mirza Şeker  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul

Müzik dünyasının önemli ödüllerinden "68. Grammy Ödülleri" 1 Şubat'ta ABD'nin Los Angeles kentinde gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak. Bu yılki törenin sunuculuğunu Trevor Noah üstlenecek.

İtalya'nın Venedik şehrindeki Rio di Cannaregio kanalında 31 Ocak'ta "Su Festivali" (La Festa Veneziana sull'acqua) başlayacak. Venedik'in labirenti andıran sokaklarını ve kanallarını açık hava tiyatrosuna dönüştüren etkinlik, 17 Şubat'a kadar devam edecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Sikka Sanat ve Tasarım Festivali" Dubai'nin tarihi Al Shindagha bölgesinde 1 Şubat'a kadar devam edecek. Festival kapsamında yerel sanatçıların yerleştirmeleri, atölye çalışmaları ve canlı performansları izlenime sunulacak.

Katar'ın coğrafi koordinatlarından (25° Kuzey, 51° Doğu) adını alan "25N 51E Müzik Festivali" 30 Ocak'ta başkent Doha'da müzikseverlerle buluşacak.

Film festivalleri

Dünya çapındaki belgesel yapımları ile sektör profesyonellerini aynı çatı altında toplayan uluslararası belgesel film festivali "FIPADOC", yılın seçkin belgesellerinden oluşan programıyla 31 Ocak'a kadar Fransa'nın Biarritz kasabasında sinemaseverleri buluşturacak.

İskandinavya'nın önemli sinema etkinliklerinden "49. Göteborg Film Festivali" 1 Şubat'a kadar İsveç'in Göteborg şehrinde sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Bu yıl festival "Focus: Truth" başlığıyla dijitalleşen dünyada bilginin doğruluğunu ele alıyor. Şeyhmus Altun'un yazıp yönettiği, Türkiye-Danimarka ortak yapımı "Aldığımız Nefes" filmi, İskandinav prömiyerini bu festivalde gerçekleştirecek.

Kısa filmin "Cannes"ı olarak kabul edilen dünyanın en prestijli kısa film etkinliklerinden "48. Clermont-Ferrand Uluslararası Kısa Film Festivali" 30 Ocak-7 Şubat'ta Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde gerçekleştirilecek. Festival bu yıl sinemanın "yolculuk" kavramıyla bağını merkeze alıyor. Türkiye'den filmler de hem festivalin yarışma bölümlerinde hem de Kısa Film Marketi'nde (Short Film Market) temsil ediliyor.

Konserler

Dünyaca ünlü keman virtüözü Andre Rieu yarın İspanya'nın Malaga, 29 Ocak'ta Madrid, 30 Ocak'ta Valensiya ve 31 Ocak'ta Barselona kentinde müzikseverlerle buluşacak.

İngiliz şarkıcı James Arthur 31 Ocak'ta Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta sahne alacak.

Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Halsey bugün Fransa'nın başkenti Paris'te, 29 Ocak'ta ise İngiltere'nin Manchester şehrinde konser verecek.

ABD'li şarkıcı Lady Gaga, dünya turnesi kapsamında bugün ve 29 Ocak'ta Japonya'nın Tokyo kentinde hayranları için sevilen şarkılarını seslendirecek.

​​​​​​​ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında 30 Ocak'ta aksiyondan korkuya, dramdan biyografik uyarlamalara, geniş bir yelpazede 9 film vizyona girecek.

Başrollerinde Jason Statham, Bodhi Rae Breathnach, Bill Nighy, Naomi Ackie ve Daniel Mays'ın yer aldığı "Shelter" filminin yönetmen koltuğunda Ric Roman Waugh oturuyor. Ward Parry'nin yazdığı aksiyon, gerilim filmi izleyiciyle buluşacak.

Mark Fischbach'ın ilk uzun metraj yönetmenlik denemesi olan, senaryosunu yazdığı, yönettiği, yapımcılığını üstlendiği, kurgusunu yaptığı ve başrolünde oynadığı "Iron Lung", Huang Yi'nin aynı adlı Çince romanından uyarlanan, başrolünde Louis Koo'nun yer aldığı "Chum Chun Gei" ve Abhiraj Minawala yönettiği, Bollywood'un güçlü kadın merkezli aksiyon serilerinden biri olan Mardaani'nin üçüncü filmi "Mardaani 3" sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

ABD'de ayrıca "Moses the Black", "Astin sem eftir er", "Tafiti: Across the Desert", "Islands" ve "Send Help" filmleri de beyaz perdede yerini alacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da fırtınamsı rüzgar etkili oluyor
Yurdun kuzey kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Nijerya Devlet Başkanı Tinubu Türkiye'yi ziyaret edecek
Hatay'da su şebekelerini besleyen iki barajın doluluk oranı mevsim yağışlarıyla arttı
Türkiye'nin enerji filosuna eklenen ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" İstanbul Boğazı'ndan geçti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul, bu hafta zengin bir kültür sanat programına sahne olacak

İstanbul, bu hafta zengin bir kültür sanat programına sahne olacak

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Etlik Şehir Hastanesi'nde çalışanlar müzikle buluşuyor

Yeşilçam'ın menekşe gözlüsü: Fatma Girik

Yeşilçam'ın menekşe gözlüsü: Fatma Girik
Trabzon'da "Uzungöl Kış Festivali" başladı

Trabzon'da "Uzungöl Kış Festivali" başladı
Oyuncu Erkan Petekkaya: Yapay zekanın kalbi yok

Oyuncu Erkan Petekkaya: Yapay zekanın kalbi yok
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet