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Kültür

"Dünya Düzce Günleri" etkinlikleri devam ediyor

Düzce Belediyesince düzenlenen "Dünya Düzce Günleri" etkinliği kapsamında şarkıcı Bilal Sonses sahne aldı.

Göksel Cüneyt İğde  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
"Dünya Düzce Günleri" etkinlikleri devam ediyor

Düzce

Kentte 1 Ağustos'ta başlayan ve 8 gün sürecek etkinliklerin 7. gününde Bilal Sonses, Anıt Park Meydanı'nda sevenleriyle buluştu.

Meydanı dolduran kalabalık, şarkıcının performansına ritim tutarak eşlik etti.

Bilal Sonses'in minik hayranlarından 9 yaşındaki Masal Tanrıver de doğum gününe denk gelen konserde sahnede şarkıcının yanına gelerek fotoğraf çektirdi.

Dünya Düzce Günleri'nin son gününde Demet Akalın sahne alacak.


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