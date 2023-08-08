"Dünya Düzce Günleri" etkinlikleri devam ediyor
Düzce Belediyesince düzenlenen "Dünya Düzce Günleri" etkinliği kapsamında şarkıcı Bilal Sonses sahne aldı.
Düzce
Kentte 1 Ağustos'ta başlayan ve 8 gün sürecek etkinliklerin 7. gününde Bilal Sonses, Anıt Park Meydanı'nda sevenleriyle buluştu.
Meydanı dolduran kalabalık, şarkıcının performansına ritim tutarak eşlik etti.
Bilal Sonses'in minik hayranlarından 9 yaşındaki Masal Tanrıver de doğum gününe denk gelen konserde sahnede şarkıcının yanına gelerek fotoğraf çektirdi.
Dünya Düzce Günleri'nin son gününde Demet Akalın sahne alacak.
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