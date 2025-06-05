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Kültür

Avenged Sevenfold, Türkiye'deki ilk konserini İstanbul'da verdi

Modern metal müziğin ikonik gruplarından Avenged Sevenfold, Türkiye'deki ilk konserini İstanbul Lifepark'ta verdi.

Aişe Hümeyra Akgün  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Avenged Sevenfold, Türkiye'deki ilk konserini İstanbul'da verdi

İstanbul

Lifepark'tan yapılan açıklamaya göre, konser yaklaşık 12 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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Kapıların saat 16.00'da açıldığı konser programında sahneye ilk olarak Amerikalı alternatif rock grubu Palaye Royale çıktı.

Daha sonra dinleyicilerle bir araya gelen progresif rock, metalcore ve heavy metal gibi türleri harmanlayan Avenged Sevenfold, vokalist Shadows, gitaristler Synyster Gates ve Zacky Vengeance, bas gitarist Johnny Christ ve davulcu Brooks Wackerman'dan oluşuyor.

Grup, konserde, aralarında "Bat Country", "Afterlife", "Nightmare" ve "Hail to the King"in olduğu hit parçalarının yanı sıra son albümleri "Life Is But A Dream…"den şarkılar seslendirdi.

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