Kayseri'de asayiş operasyonunda 104 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü, 636 personelin katılımıyla, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik "Şehit Murat Akpınar-12" operasyonu gerçekleştirdi.

Toplam 23 bin 525 kişi ve 9 bin 342 aracın kontrol edildiği operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 104 zanlı yakalandı.

Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca, kurusıkı ve havalı tabanca ile çok sayıda suç aleti ele geçirildi.

Öte yandan, operasyonda 23 kişi hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılırken, 672 araç ve sürücüsüne çeşitli trafik suçlarından cezai işlem uygulandı ve 34 araç trafikten men edildi.