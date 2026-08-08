Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da Kızılay ambulansına saldırdı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, fanatik İsrailliler, Beytüllahim'in güneydoğusundaki Ebu Necim yolu üzerinde Filistinlilere ait araçlara saldırı düzenledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bu esnada yaralanan 3 Filistinliye ulaşmaya çalışan sağlık görevlilerine de saldırarak darbetti.

Saldırıda bazı araçlar hasar görürken, Filistin Kızılayına ait ambulansın camları kırıldı.

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Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, 2026'nın ilk yarısında Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da 3 bin 488 saldırı düzenledi.

Saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti, 26 bedevi topluluğu tamamen veya kısmen zorla yerinden edildi. Aynı dönemde, büyük bölümü hayvancılık amaçlı olmak üzere 42 yeni yasa dışı yerleşim noktası kuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Resmi verilere göre, söz konusu saldırılarda 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, yaklaşık 25 bin kişi gözaltına alındı, bölgede büyük çaplı hasar meydana geldi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Furik beldesine düzenledikleri saldırıda 2 Filistinliyi yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Nablus Kızılay İlk Yardım ve Acil Durum Merkezi Müdürü Amid Ahmed, İsraillilerin Beyt Furik beldesinde 2 genci darbettiğini belirtti.

Ahmed, yaralanan gençlerin tedavi altına alındığını aktardı.

Filistin Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, temmuz ayı boyunca Filistinlilere, topraklarına ve mülklerine yönelik 2 bin 256 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırıların 1458'i İsrail ordusu, 798'i ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından yapıldı.

İhlallerin en yoğun yaşandığı bölgeler sırasıyla Ramallah, El-Bire, Nablus, Cenin, Beytüllahim, ve El Halil kentleri oldu.

İsrail askeri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle birlikte Filistinli bir genci darbetti

Filistinli kaynakların aktardığına göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, İzna beldesine baskın düzenledi.

İsrailliler, baskına tepki gösteren Filistinlilere saldırarak bazılarını darbetti.

Sosyal medyada yer alan görüntüde, 2 İsraillinin Filistinli bir gence saldırdıkları, genci zorla yere yatırarak tekmeledikleri görülüyor. Kayıtlarda, koşarak bölgeye gelen bir İsrail askerinin ise saldırganlara müdahale etmek yerine genci üzerine çökerek dövdüğü yer alıyor.

Filistinli kaynakların aktardığına göre, İsrail güçleri, beldeye baskın düzenleyerek Filistinlilere saldıran İsrailliler yerine çok sayıda belde sakinini gözaltına aldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Celatiye Mahallesi'nde de Filistinlilere ait arazilere çadır kurarak bölgeye koyun sürüsü getirdi, bir Filistinlinin aracını tahrip etti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bu yılın ilk yarısında Batı Şeria'da 3 bin 488 saldırı düzenledi.

Saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti, 26 bedevi topluluğu tamamen veya kısmen zorla yerinden edildi. Aynı dönemde büyük bölümü hayvancılık amaçlı olmak üzere 42 yeni yasa dışı yerleşim noktası kuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Resmi verilere göre, söz konusu saldırılarda 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, yaklaşık 25 bin kişi gözaltına alındı, bölgede büyük çaplı hasar meydana geldi.