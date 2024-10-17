Dolar
34.14
Euro
37.06
Altın
2,692.46
ETH/USDT
2,615.80
BTC/USDT
67,437.00
BIST 100
9,002.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Duayen foto muhabiri Ara Güler mezarı başında anıldı

Fotoğraf sanatının duayen ismi, usta foto muhabiri Ara Güler için ölümünün 6. yılında Şişli Ermeni Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Ahmet Esad Şani  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Duayen foto muhabiri Ara Güler mezarı başında anıldı Fotoğraf: Mehmet Murat Önel / AA

İstanbul

Etkinliğe, Güler'in asistanı Fatih Aslan ile manevi kızı İpek Aslan, yakın arkadaşı Dayk Miricanyan, Prof. Ozan Bilgiseren, Gülnur Cengiz ve Tanın Helvacı ile sevenleri katıldı.

Sanatçının mezarı başında dua edilerek ilahilerin söylendiği törenin ardından, katılımcılara Ara Güler hayrına acı badem kurabiyesi ikram edildi.

Ara Güler'i anmak için ayrıca bu akşam Atlas Sineması'nda "Ara Güler Belgeseli" gösterimi ile Okan Bayülgen ve Coşkun Aral'ın katılacağı söyleşi düzenlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sinop'ta çiftçilere zirai don uyarısı
AFAD Başkanı Memiş: Malatya'da yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 200'ün üzerinde artçı deprem meydana geldi
Antalya’da çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı, muavin öldü, 19 kişi yaralandı
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO'da temaslarda bulundu

Benzer haberler

Duayen foto muhabiri Ara Güler mezarı başında anıldı

Duayen foto muhabiri Ara Güler mezarı başında anıldı

Duayen foto muhabiri Ara Güler'in vefatının üzerinden 6 yıl geçti

Ara Güler'i fotoğraflayan gazeteci Tavlaş'ın kareleri AA Arşivi'nde

Gazze'de hayatını kaybedenler, Hollanda'daki kilisede Kur'an-ı Kerim tilavetiyle anıldı

Gazze'de hayatını kaybedenler, Hollanda'daki kilisede Kur'an-ı Kerim tilavetiyle anıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet