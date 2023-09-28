Dolar
27.42
Euro
29.06
Altın
1,861.58
ETH/USDT
1,643.90
BTC/USDT
26,858.00
BIST 100
8,212.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da etkili olan sağnak nedeniyle Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı’nda su baskınları meydana geldi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tuzla’da “Akülü Araç Dağıtım Töreni”nde konuşuyor İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor
logo
Kültür

Diyarbakır'da "Süryani Kızlar Mektebi" restorasyonla kültür ve sanat evine dönüştürüldü

Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) Diyarbakır Şubesinin bağışlarla restore ettirdiği Süryani Kızlar Mektebi, kültür ve sanat evi olarak hizmet verecek.

Ahmet Kaplan  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Diyarbakır'da "Süryani Kızlar Mektebi" restorasyonla kültür ve sanat evine dönüştürüldü Fotoğraf: Ahmet Kaplan/AA

Diyarbakır

Merkez Sur ilçesi Lalebey Mahallesi'nde bulunan ve geçmişte Süryani Kızlar Mektebi olarak kullanılan Meryem Ana Kilisesi'ne ait tarihi yapı, DİTAV Diyarbakır Şubesi tarafından 2 yıl önce başlatılan çalışma kapsamında restore edildi.

Diyarbakır Kültür ve Sanat Evi olarak hizmet verecek yapının tanıtımı için düzenlenen programda konuşan DİTAV Diyarbakır Şube Başkanı Erhan Akalınlar, bir yapıyı ayağa kaldırmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bu tür evlerin restorasyonunun sivil toplum örgütleri tarafından yapılmasını arzu ettiklerini ifade eden Akalınlar, "Bu bizim tarihimizdir. Bundan sonra bu şekilde yapılacak yapıtların içerisinde olmayı hep düşüneceğiz. Öncü olmasak bile yardımcı olacağız." dedi.

Vakıf olarak gelirlerinin olmadığını dile getiren Akalınlar, şu ana kadar yapıya 3 milyon lira harcama yaptıklarını aktardı. Akalınlar, "Bunun tamamı nakdi ve ayni bağışlarla oldu. Diyarbakır için yaptık ve başardık." diye konuştu.

DİTAV Diyarbakır Şube Başkan Yardımcısı Şeyhmus Diken de tarihi yapının, bağlı bulunduğu 1600 yıllık Meryem Ana Kilisesi ile neredeyse yaşıt olduğunu belirterek ancak kendilerinin yapının yaklaşık 300 yıllık geçmişine dair bilgi sahibi olabildiklerini kaydetti.

Diken, "Son 30 yıl harap bir mekan olarak kalmıştı. Yapı kötü bir durumdaydı. Süryani cemaati ile yapmış olduğumuz bir protokolle mülkiyeti kendilerinde kalmak kaydıyla kullanım hakkı DİTAV'da olmak üzere 20 yıllık bir sözleşme yaptık. Topladığımız bağışlarla bir bölümünü restore ederek kalan büyük bölümünü de adeta yeniden yaparak şu anki haline getirdik. Burası kültür ve sanat mekanı olarak kullanılacak. Burası ticari alan olarak kullanılmayacak. Tümüyle projeler üzerinden yürüyen bir mekan olarak işlevlendirilecek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda uzun ve geniş araçlar trafiği aksattı
Kartal'da İETT otobüsünde yolcular arasında çıkan koltuk kavgası cep telefonuyla görüntülendi
Ülke genelinde araçlarda ışık donanımları ve kullanımına yönelik denetim
Prens Edward, Ankara'da Chevening Burs Programı'nın 40. yılı resepsiyonuna katıldı
Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Diyarbakır'da "Süryani Kızlar Mektebi" restorasyonla kültür ve sanat evine dönüştürüldü

Diyarbakır'da "Süryani Kızlar Mektebi" restorasyonla kültür ve sanat evine dönüştürüldü

Diyarbakır'da tescilli Karacadağ pirincinde hasat sezonu başladı

Diyarbakır’da 1 ton 319 kilogram esrar ele geçirildi

Karacadağ'ın eteklerinde kadın erkek alın teriyle çeltik topluyor

Karacadağ'ın eteklerinde kadın erkek alın teriyle çeltik topluyor
"Eyyam-ı bahur" sıcaklarından etkilenen leylekler tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

"Eyyam-ı bahur" sıcaklarından etkilenen leylekler tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet