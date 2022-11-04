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Kültür

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Saygun ve Çaykovski'nin eserlerini seslendirdi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Finlandiyalı orkestra şefi Ari Rasilainen yönetiminde, Ahmet Adnan Saygun ve Peter İlyiç Çaykovski'nin eserlerinin seslendirildiği konser verdi.

Serdar Açıl   | 04.11.2022
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Saygun ve Çaykovski'nin eserlerini seslendirdi Fotoğraf: Fatih Kurt/AA

Ankara

CSO Ada Ankara Ana Salonu'ndaki konserde orkestraya ünlü piyanist Gülsin Onay eşlik etti.

Orkestra, konserin ilk bölümünde Saygun'un 1958'de tamamladığı yapıtlarından 1 No'lu piyano konçertosunu seslendirdi.

Konserin ikinci bölümünde ise Çaykovski'nin "Patetik" başlıklı 6. senfonisi seslendirildi.

Konserin ardından 45 yıllık profesyonel meslek yaşamını sonlandıran CSO flüt grup şefi Ahmet Aycan Sancar'a plaket takdim edildi.

Ankaralı sanatseverlerin ilgi gösterdiği konser, TRT 3'ten canlı yayımlandı.

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