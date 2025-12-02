Dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da "Aile ve Nüfus On Yılına Doğru Uluslararası Sempozyumu"nun kapanış programında konuşuyor.
logo
Kültür

Çorum baklavası coğrafi işaretle tescillendi

Çorum baklavasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Betül Balabaz  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Çorum baklavası coğrafi işaretle tescillendi

Çorum

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çorum baklavasının ustalık ve sabır gerektiren özel bir lezzet olduğu bildirildi.

Çorum baklavası için 23 Şubat 2024'te Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili başvurusu yapıldığı belirtilen açıklamada, coğrafi işaret tesciliyle bir geleneksel lezzetin resmi olarak koruma altına alındığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum baklavası ile kentteki coğrafi işaret tescilli ürün sayısının 28'e yükseldiğine işaret etti.

Tescilin Çorum'un gastronomi alanındaki marka değerini güçlendirdiğine dikkati çeken Aşgın, şunları kaydetti:

"Ustalık ve sabır gerektiren bu özel lezzet, Çorum mutfağının eşsiz dokusunu yansıtıyor. Çorum son yıllarda gastronomi alanında öne çıkan şehirlerden biri. Sürdürülebilir gastronomi vizyonumuz doğrultusunda, geleneksel lezzetlerimizin tanıtımı ve korunmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek."

