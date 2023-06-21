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Kültür

Cizre restore edilen tarihi yapılarıyla ziyaretçilerini bekliyor

Şırnak'ın Cizre ilçesi restore edilen tarihi yapılarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilere ev sahipliği yapmaya hazır.

Ekrem Payan, Abidin Yel  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
Cizre restore edilen tarihi yapılarıyla ziyaretçilerini bekliyor Fotoğraf: Ekrem Payan / AA

Şırnak

Tarihi, kültürel değerleri ve doğal güzellikleri ihya çalışmalarıyla sosyal yaşamın canlandığı Cizre, turizmde hedef büyüttü.

İlçede Hazreti Nuh Peygamber Türbesi, İsmail Ebul-İz El-Cezeri Türbesi, Mir Abdal Medresesi, Mem u Zin Türbesi, Hamidiye Kışlası ve Mehmet Ağa Kasrı gibi tarihi yapılar ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.

Figürlü kapı tokmakları ile ünlü tarihi Ulu Cami'deki restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Ünlü İslam düşünürlerinden Molla Ahmed Ciziri'nin ders verdiği, dönemin üniversitelerinden biri olan Kırmızı Medrese de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyonun tamamlanmasıyla ziyarete açıldı.

Cizre Kalesi'nde (Birca Belek) Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen restorasyonun ise gelecek ay tamamlanması planlanıyor.

Cizre'nin artık uğranılan değil konaklanan bir rota olması için girişimler sürüyor.

"Turistlerin burada zaman geçireceği müthiş bir rota ortaya çıkıyor"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, AA muhabirine, Cizre'nin kadim bir yerleşim yeri olduğunu, tarihi ve kültürel birikimiyle büyük bir potansiyel oluşturduğunu söyledi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Dicle, Karacadağ ve İpekyolu Kalkınma ajanslarının işbirliğinde, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ın zengin kültürel mirasını turizme kazandırma ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla başlatılan GAP Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi'nde "Mezopotamya" kimliğinin oluşturulması sürecini anlatan Demir, Cizre'nin de GAP turlarına dahil edilmesiyle ilgili Valiliğin girişimleri olduğunu belirtti.

Demir, Kırmızı Medrese ve Ulu Cami'de restorasyonun tamamlanarak ziyaretçilere açıldığını ifade ederek bunun vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Restorasyonun aslına uygun şekilde yapıldığını dile getiren Demir, şöyle devam etti:

"Cizre'ye bir kültür rotası oluşturmak için çalışmalar var. En az bir gün konaklamalı, turistlerin burada zaman geçireceği müthiş bir rota çıkıyor. Bu rotada Cizre Belediyesi olarak 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi' ile Nuh Nebi Türbesi ile Kırmızı Medrese'yi birbirine bağladık. Cephe giydirme ve yol sağlıklaştırmalarla beraber çok güzel bir saha ortaya çıkardık. Amacımız GAP turlarına dahil ettirmek. Huzurumuz devam ettiği, eserlerimiz gün yüzüne çıktığı müddetçe Cizre hem yerli hem yabancı turist anlamında gereken ilgiyi fazlasıyla görecek."

Demir, bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

"'Yeni restore edilmiş' dediler, çok beğendik"

İzmir'den gelen ziyaretçilerden Ulviye Şahin, ilçenin tarihi dokusuna hayran kaldığını belirtti.

Şahin, "Manevi atmosferi çok güzel. Eşimle birçok tarihi yeri gezme şansı buldum. 'Yeni restore edilmiş' dediler, gerçekten çok beğendik. Herkese görmesini tavsiye ediyorum. Buranın insanları çok cana yakın. Çok memnun ayrılacağız buradan." dedi.

Kütahya’dan gelen Esma Acar da ilçenin tarihi yapılarını çok beğendiğini, geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Acar, "İyi ki gelmişim diyorum. Bu değerleri, bu güzellikleri herkesin görmesini isterim." ifadelerini kullandı.

İlçede yaşayan vatandaşlardan Sercan Dilsiz, restore edilen tarihi yapılara ziyaretçi ilgisinin yüksek olduğunu belirtti.

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