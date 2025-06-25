Hatay'da depremde kısmen yıkılan tarihi kilisenin restorasyonu sürüyor
Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde kısmen yıkılan Mar Yuhanna Rum Ortodoks Kilisesi'nin restorasyonu devam ediyor.
Hatay
Valiliğin açıklamasına göre, 16. yüzyılda inşa edildiği bilinen Arsuz ilçesindeki kilisenin restorasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde yürütülüyor.
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Kilisenin, aslına uygun olarak yapılan çalışmalar tamamlandıktan sonra ibadete açılması hedefleniyor.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı da Mar Yuhanna Rum Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleştirilen çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, tarihi yapının, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı Hatay'ın en eski üçüncü kilisesi olma özelliği taşıdığını belirtti.
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