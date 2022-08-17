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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığın stajyerleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
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Kültür

'Ceviz Ağacı' filmine ABD'den 'En İyi Film' ödülü

Yönetmen Faysal Soysal'ın "Ceviz Ağacı" filmi ABD'de düzenlenen 14. Hamilton New York Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülüne layık görüldü.

Fatih Türkyılmaz   | 17.08.2022
'Ceviz Ağacı' filmine ABD'den 'En İyi Film' ödülü

İstanbul

Başrollerinde Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip, Mert Yavuzcan, Şebnem Dilligil ve Rıza Akın'ın yer aldığı yapım, 14. Hamilton New York Film Festivali'nin açılış filmi olarak sinemaseverlerin karşısına çıktı.

ABD'deki festivallerden 5. ödülünü alan filmin yurt dışındaki festivallerden toplamda aldığı ödül sayısı 18 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT’den yapım destekli film, aralarında 27. Adana Film Festivali, Torino Underground Film Festivali, Balkan Panorama Film Festivali, 6. Londra Şehir Ödülleri Festivali'nin aralarında olduğu çok sayıda festivalden ödülle döndü.

Gelecek aylarda İran ve Almanya'da vizyona girmeye hazırlanan Ceviz Ağacı filminin konusu ise şöyle:

"Birçok açıdan silik ve pasif bir karakteri olan edebiyat öğretmeni Hayati, karısı tarafından hor görülüp terkedilir. Bir süre sonra ataerkil özellikteki kasabada kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulunur. Hayati cesedin karısına ait olduğunu iddia edip başkasının işlediği cinayeti üstlenir. Peki ama işlemediği bir cinayeti neden üstlenir insan? Film bu sorunun peşinde insanın en saklı, en gölgede kalmış, derin taraflarını aydınlatmaya çalışırken tutunamayış, kadın cinayetleri, şiddetin binbir yüzü, edebiyat, tutkular ve pişmanlıklar gibi uğraklarıyla dünya yüzünde şerefli bir insan olmanın imkanını sorguluyor."

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