"Cenazemize Hoş Geldiniz" filminin ekibi Eminönü'nde tavuklu pilav ile lokma dağıttı
Başrollerinde Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz ve Gonca Vuslateri'nin yer aldığı "Cenazemize Hoş Geldiniz" filminin ekibi, Eminönü'nde halka tavuklu pilav ile lokma dağıttı.
İstanbul
Yeni Cami civarında iki araçla stant kuran ekip, sokak ziyafeti için 170 kilo pilav, 50 kilo tavuk ve 50 kilo hamur kullandı.
Ekip yaklaşık 2 bin kişiye yemek servis ederek ayran ikramında da bulundu.
Filmin Genel Koordinatörü Meltem Kayalı, bu ziyafetle hem filmi tanıtmak hem de insanlarda hoş bir intiba bırakmak istediklerini belirterek "Pilav, ayran ve lokma dağıtıyoruz. Umarım herkes memnun kalır, şimdiye kadar yiyen herkes memnun kaldı. Filme gelmek istediklerini söyledi." dedi.
Kayalı, tavuklu pilav dağıtmanın film konusuyla da bağdaştığını işaret ederek "Filmde bir cenaze var. Aslında nişan yapmak için aileler bir araya geliyorlar ve aileler bu nişanda tanışacak. Fakat öğreniyorlar ki evin babaannesi vefat etmiş. Onun üzerine evde bir karışıklık başlıyor. Çok enteresan espriler, çok ilginç şeyler var." ifadelerini kullandı.
Bazı ziyaretçilerin gerçekten cenaze üzerine tavuklu pilav dağıtıldığını zannettiğini aktaran Kayalı, "Çoğu kez bize kim ölmüş diye soranlar oldu. Bu da bizim için ilginç bir tecrübe oldu." diye konuştu.
"Cenazemize Hoş Geldiniz" 22 Aralık'ta sinemalarda
MedYapım ve Ay Yapım ortak projesi olan, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu filmin geniş oyuncu kadrosunda Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Gonca Vuslateri, Erkan Can, Gözde Seda Altuner, Timur Acar, Şükran Ovalı, Şebnem Sönmez, Deniz Uğur, Hakan Meriçliler, Hayal Ada Topakkaya ve Güven Hokna gibi ünlü isimler bulunuyor.
Serhat Kılıç ve Müge Boz ise filmde konuk oyuncu olarak yer alıyor.
Senaryosunu Vuslateri ve Doğacan Güneş Perkün'ün birlikte kaleme aldığı film 22 Aralık'ta sinemalarda olacak.
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