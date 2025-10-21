Dolar
Kültür

13. Boğaziçi Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Yarışma filmleri açıklandı

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen "13. Boğaziçi Film Festivali"nde (BFF) Ulusal Uzun Metraj Yarışma filmleri belli oldu.

Ömer Mirza Şeker  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
13. Boğaziçi Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Yarışma filmleri açıklandı

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 7-14 Kasım'da gerçekleştirilecek festivalde bu yıl 10 film "Altın Yunus" ödülü için yarışacak.

Ulusal Uzun Metraj Yarışması'na seçilen filmler arasında yönetmenliğini Mesut Gengeç'in yaptığı "Bağ Bozumu" ile Murat Çeri'nin "Bir Adam Yaratmak", Tayfun Belet'in "Gölün Şarkısı", Ali Altınöz'ün "Gündüz ve Gece", Murad Zaloğlu'nun "Güneşin Altında Yeni Bir Şey Yok", Ensar Altay'ın "Kanto", Tunç Davut'un "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi", Hasan Tolga Pulat'ın "Parçalı Yıllar", Cenk İzgören'in "Rayların Ötesinde" ve Seyfettin Tokmak'ın "Tavşan İmparatorluğu" filmleri yer alıyor.

Festivale ilişkin detaylı bilgiye "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ulaşılabiliyor.

