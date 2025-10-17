Dolar
41.95
Euro
49.04
Altın
4,313.60
ETH/USDT
3,781.20
BTC/USDT
105,425.00
BIST 100
10,219.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
logo
Kültür

"Bağlantı Hatası" 31 Ekim'de vizyona girecek

Ailede, okulda, arkadaş çevresinde ve dijital dünyada farklı biçimlerde süren zorbalık sarmalını beyazperdeye yansıtan "Bağlantı Hatası", 31 Ekim'de beyazperdede olacak.

Hilal Uştuk  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
"Bağlantı Hatası" 31 Ekim'de vizyona girecek

İstanbul

Filme ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Gökçen Usta’nın yönettiği filmde Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci, Fatih Berk Şahin, Utku Coşkun ve Çağdaş Onur Öztürk başrolleri paylaştı.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Oğulcan Çiftçioğlu, Ali Barkın, Bensu Uğur, Derinsu Sorak, Arda Adil Görgen, Doğa Özüm, Deniz Ali Cankorur, Şebnem Schaefer, Ayşe Melike Çerçi, Gökhan Ünal, Volkan Çolpan, Doris Hofer, Seyhan Öz, Kubilay Tunçer ve Murat Serezli de bulunuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dram, psikolojik gerilim ve umut temalarını ustalıkla harmanlayan yapım, akran zorbalığına ve toplumsal şiddetin görünmeyen biçimlerine karşı sesini yükseltenleri, 1 milyon liralık para ödülüyle buluşturacak.

Yapım, gençlerin yaşadığı görünmez travmaların yanında yetişkinlerin çoğu zaman farkında olmadan sürdürdüğü baskı kalıplarına da ayna tutuyor.

Filmin vizyona girmesinin ardından başlayacak "BağlantıKur" sosyal farkındalık hareketi, insanları tanık olmaktan çıkarıp kendi hikayesinin sesi olmaya davet ediyor.

İzleyicilerin 31 Ekim ve 1 Aralık'ta yapacağı paylaşımlar sinema, medya ve psikoloji alanında uzman isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafta sonu yurdun batı kesimlerinde sağanak bekleniyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye savunma sanayinde 8 milyar doları aşan ihracata sahip
Emine Erdoğan: Küresel Sıfır Atık hedeflerini gerçekleştirme yolunda devletlere önemli roller düşüyor
Bayğaralar suç örgütüne yönelik soruşturmada 96 zanlı tutuklandı
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

Benzer haberler

"Bağlantı Hatası" 31 Ekim'de vizyona girecek

"Bağlantı Hatası" 31 Ekim'de vizyona girecek

Afyonkarahisar, uluslararası kısa film festivaliyle sanatseverleri ağırladı

"Bugün Güzel" filmi 12 Aralık'ta vizyona girecek

"Mevlana: Mest-i Aşk" izleyiciyle buluşacak

"Mevlana: Mest-i Aşk" izleyiciyle buluşacak
Kral Şakir'in yeni filmi, anime, oyun ve oyuncak dünyasında geçiyor

Kral Şakir'in yeni filmi, anime, oyun ve oyuncak dünyasında geçiyor
"13. Boğaziçi Film Festivali"nin kısa ve belgesel filmleri belirlendi

"13. Boğaziçi Film Festivali"nin kısa ve belgesel filmleri belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet